Evliya Çelebi doğumunun 408. yılında dualarla anıldı

Prof. Dr. Develi, topluluğa yaptığı konuşmada, Evliya Çelebi'nin enderunda eğitim gören, hafızlığı olan bir şahsiyet olduğunu, Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca bildiğini söyledi.

Camide Evliya Çelebi için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunurken, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da dua etti.

Evliya Çelebi'nin meraklı bir yapısı olduğuna işaret eden Develi, Seyyah'ın camide gördüğü rüyadan bahsetti.

Develi, caminin bulunduğu alanda bir yemiş iskelesi bulunduğuna dikkati çekerek, "Buraya gemiler geliyor, gidiyor. Belki de burayı bir çıkış kapısı olarak görüyordu." dedi.

Dünyayı gezip görmeyi çok isteyen genç Evliya Çelebi'ye ailesinden izin çıkmadığını aktaran Develi, şunları kaydetti:

"Sahih rüya göremedim hiç. Görenler vardır. Bununla hayatına intizam verenler de vardır muhakkak. 17. yüzyılda bunun çok çok fazlası olduğunu, sadrazamların, padişahların, paşaların hayatlarını rüyalara göre tanzim ettiğini düşünün. Böyle kutlu bir rüya görmek, Evliya Çelebi'nin bu izni almasını kolaylaştırıcı unsur. Evliya bu rüyayı 19 yaşında görüyor ancak ilk seyahate çıkması -o da kaçak olarak yine- 30 yaşındadır. Aradan bir 11 yıl geçiyor yani."

Programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Topkapı Sarayı'nda "Evliya Çelebi Dönemi Müziği" başlıklı bir konser verdi.

