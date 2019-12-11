Evo Morales: "Darbeciler uluslararası mahkemelerde yargılanacak"

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, "darbecilerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağını" belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Morales, Cochabamba'daki evinin "darbeciler" tarafından saldırıya uğradığını kaydederek, "Siyasi zulüm devam ediyor. Geçen hafta Cochabamba'daki evime saldırıp eşyalarımı çaldılar." ifadesini kullandı.

Morales, gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımında da Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun, Sacaba ve Senkata'daki kentlerde darbecilerin katliam yaptığını doğruladığını aktardı.

"Darbe Oyuncuları" olarak nitelendirdiği Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho ile seçimleri kaybeden muhalif Carlos Mesa ve halka silah doğrultan herkesi ülkede yaşanan olaylardan sorumlu tutan Morales, "Hiçbir bedel ödemeden öldürebileceklerini düşündüler. Şimdi uluslararası mahkemeler tarafından yargılanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.