Evo Morales istifa gerekçesini açıkladı

BOGOTA (AA) - Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkedeki şiddet eylemlerini örgütleyen muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti.

Morales, ülkede günlerdir muhalifler ve hükümet destekçileri arasında taşlı sopalı arbedelere sahne olan Cochabamba vilayetine bağlı Chapare kentinde düzenlenen ve Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın da katıldığı basın toplantısında konuştu.

Mağlup aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho'nun örgütlediği göstericiler tarafından sergilenen şiddet eylemlerine işaret eden Morales, şunları söyledi:

"Mesa ve Camacho artık benim kardeşlerimin peşini bıraksın, (iktidar partisi Sosyalizm Hareketi) MAS'a bağlı valilerin, milletvekillerinin, meclis üyelerinin evlerini yakmaktan vazgeçsin, siyasilerin aile fertlerini kaçırmaktan, onlara işkence yapmaktan geri dursun, ülkedeki nakliyecilere, tüccarlara zarar vermeyi kessin diye istifa ettim."