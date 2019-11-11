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Evo Morales istifa gerekçesini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 02:16 | Son Güncelleme

Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales: - "Mesa ve Camacho artık benim kardeşlerimin peşini bıraksın, (iktidar partisi Sosyalizm Hareketi) MAS'a bağlı valilerin, milletvekillerinin, meclis üyelerinin evlerini yakmaktan vazgeçsin, siyasilerin aile fertlerini kaçırmaktan, onlara işkence yapmaktan geri dursun, ülkedeki nakliyecilere, tüccarlara zarar vermeyi kessin diye istifa ettim" - "Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi"

BOGOTA (AA) - Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkedeki şiddet eylemlerini örgütleyen muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti.

Morales, ülkede günlerdir muhalifler ve hükümet destekçileri arasında taşlı sopalı arbedelere sahne olan Cochabamba vilayetine bağlı Chapare kentinde düzenlenen ve Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın da katıldığı basın toplantısında konuştu.

Mağlup aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho'nun örgütlediği göstericiler tarafından sergilenen şiddet eylemlerine işaret eden Morales, şunları söyledi:

"Mesa ve Camacho artık benim kardeşlerimin peşini bıraksın, (iktidar partisi Sosyalizm Hareketi) MAS'a bağlı valilerin, milletvekillerinin, meclis üyelerinin evlerini yakmaktan vazgeçsin, siyasilerin aile fertlerini kaçırmaktan, onlara işkence yapmaktan geri dursun, ülkedeki nakliyecilere, tüccarlara zarar vermeyi kessin diye istifa ettim."

Mesa ve Camacho'ya şiddeti durdurmaları çağrısında bulunan Morales, "Umarım Mesa ve Camacho mesajımı almıştır. Artık bu mütevazi ve fakir halka zarar vermeyin, kötü davranmayın ve bu halka daha fazla yalan söylemeyin." ifadesini kullandı.

Evo Morales, "Yerli bir Devlet Başkanı olarak, tüm Bolivya'nın Devlet Başkanı olarak, ben ülkedeki barışı sağlamakla vazifeliyim." dedi.

- "Barış ve eşitlik için mücadeleye devam edeceğiz"

Ülkede yaşananları sivil ve polis darbesi olarak niteleyen Morales, "Bu sivil darbeyi ve bazı polislerin Bolivya halkına yönelik şiddet ve korkutmayı kullanarak demokrasi ve toplumsal barışa kastetmiş olmasını da kınıyorum." diye konuştu.

"Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi." ifadesini kullanan Morales, siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

- Linera, doğal zenginlikleri millileştirdiklerini belirtti

Morales'le birlikte istifa eden Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ise hükümetleri döneminde yaptıklarını anlattı.

Bolivya'daki olaylardan "karanlık ve yabancı güçleri" sorumlu tutan Linera, "Biz hidrokarbürü, doğal zenginlikleri millileştiren bir hükümetiz. Biz Bolivyalıların yüzde 30'unu yani 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten çıkarıp, orta gelir grubuna yükselttik. 200 bin Bolivyalıya ev yaptık. Hiçbir zaman maaş ödemek için yabancıların önünde eğilmedik ve kıtada en hızlı büyüyen ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Oldukça duygusal görünen Linera'nın, konuşmakta zorlandığı gözlendi.

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Bolivya Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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