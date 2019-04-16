Evren Yurttaş’tan, izole trafo ile GNDSeries bilgilendirmesi

Topraklama, geniş açılımıyla koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyonel top-raklama olarak ayrılan, sistemlerin metal gövdelerinde oluşabilecek kaçakların, statik yüklerin veya yıldırım gibi dış etkilerin vereceği zararlardan, en önemlisi can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bakır levhalarla toprakla buluşturan işleme verilen genel bir tanımlama olarak kabul edilebilir” dedi.

Yurttaş, “Nötr-toprak voltajının özellikle Banka ATM’leri, laboratuvar cihazları, yazarkasalar vb hassas elektronik sistemlerde önemi büyüktür. 1V seviyelerinde istenen ve 0,2V’dan fazla dalgalanmaması gereken nötr-toprak voltajının bu seviyelerde yakalanması neredeyse imkan-sızdır. Bunun birkaç sebebi vardır ve temel kaynağı elbette topraklamadır.

Evren Yurttaş, “Nötr-toprak voltajının özellikle Banka ATM’leri, laboratuvar cihazları, yazarkasalar vb hassas elektronik sistemlerde önemi büyüktür. 1V sevi-yelerinde istenen ve 0,2V’dan fazla dalgalanmaması gereken nötr-toprak voltajının bu seviye-lerde yakalanması neredeyse imkansızdır. Bunun birkaç sebebi vardır ve temel kaynağı elbette topraklamadır” dedi.

“Topraklama çeşitleri genel olarak TT, TN ve IT olarak ayrılır” diyen Yurttaş şunları kaydetti: “ TT ve TN sistemlerde koruma noktası ve işletme topraklaması topraklama noktasında birbiri ile ilişkilendirilirken, IT sistemlerde şebeke topraklama noktası toprak ile ya izole ya da bir empedans üzerinden topraklanarak tam olarak birbiri ile izole durumdadır.

Nötr-toprak voltajı TT ve TN sistemlerde 1V değerinin üzerinde olduğu durumlarda sorun yaşayan cihaza özel olarak dışardan izole trafo üzerinden beslenerek belirli bir düşü sağlana-bilmektedir. Örneğin nötr-toprak voltajının 4V olduğu bir laboratuvar cihazında veya Banka ATM’sinde izole trafo ile bu değer 2V seviyelerine kadar düşürülebilmektedir. Tabi sorun topraklama kaynaklıysa.

Nötr-toprak voltajının 1V seviyesinin üzerinde olduğu durumlarda sebeplerden sadece bir tanesi topraklama direncinin yüksek olması ve bu yüzden değerin yükselmesidir. İzole trafo bu durumlarda belirli bir çözüm sunabilmekteyken, sorun nötr kaynaklı olduğunda fayda sağlayamamaktadır.