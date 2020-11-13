Evrenin 10 milyar yıllık ısı haritası oluşturuldu

Ohio Eyalet Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi ve Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nden bir ekip, evrende milyonlarca yıl boyunca meydana gelen ısı değişimini modellemek için Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması’nın (SDSS) ve 2009'da başlatılan Avrupa Uzay Ajansı Planck misyonunda toplanan ışık verilerini birleştirdi.

Araştırmacılar, uzayda daha uzak nesnelerden gözlemlenen ışığın Dünya'ya ulaşmasının daha uzun sürdüğünü açıkladı. Bu nedenle bilim insanları söz konusu gök cisimlerden gelen ışığın daha eski olduğunu belirtti. Bu durum ise, astrofizik uzmanlarına geçmişe bakma ve evrenin milyarlarca yıl önceki sıcaklığını anlama fırsatı verdi.

İLK ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİNDEN

The Astrophysical Journal'da yayımlanan rapor, bilim insanlarının gazlardaki sıcaklık değişiminin Dünya'dan ne kadar uzakta gerçekleştiğini detaylandıran ilk çalışma örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

EVREN SÜREKLİ GENİŞLİYOR VE ISINIYOR

Bilim dünyası tarafından geniş çapta kabul edilen Büyük Patlama teorisne göre, evren oluştuğundan bu yana sürekli genişlemeye devam ederken, karanlık maddeyi yeni yıldızlara ve galaksilere sürükleyerek, yol boyunca karşılaştığı gazların ısınmasını sağlıyor.