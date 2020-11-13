HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Evrenin 10 milyar yıllık ısı haritası oluşturuldu

Evrenin 10 milyar yıllık ısı haritası oluşturuldu

13.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evrenin 10 milyar yıllık ısı haritası oluşturuldu

ABD’de yapılan yeni bir çalışma evrenin giderek ısındığını gösteriyor. Buna göre, gök cisimlerinin ve galaksilerin oluşmasını sağlayan kozmik gazların ortalama sıcaklığı son 10 milyar yılda, on kat artarak yaklaşık 2 buçuk milyon santigrat dereceye ulaştı.

Ohio Eyalet Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi ve Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nden bir ekip, evrende milyonlarca yıl boyunca meydana gelen ısı değişimini modellemek için Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması’nın (SDSS) ve 2009'da başlatılan Avrupa Uzay Ajansı Planck misyonunda toplanan ışık verilerini birleştirdi.

Araştırmacılar, uzayda daha uzak nesnelerden gözlemlenen ışığın Dünya'ya ulaşmasının daha uzun sürdüğünü açıkladı. Bu nedenle bilim insanları söz konusu gök cisimlerden gelen ışığın daha eski olduğunu belirtti. Bu durum ise, astrofizik uzmanlarına geçmişe bakma ve evrenin milyarlarca yıl önceki sıcaklığını anlama fırsatı verdi.

İLK ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİNDEN

The Astrophysical Journal'da yayımlanan rapor, bilim insanlarının gazlardaki sıcaklık değişiminin Dünya'dan ne kadar uzakta gerçekleştiğini detaylandıran ilk çalışma örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

EVREN SÜREKLİ GENİŞLİYOR VE ISINIYOR

Bilim dünyası tarafından geniş çapta kabul edilen Büyük Patlama teorisne göre, evren oluştuğundan bu yana sürekli genişlemeye devam ederken, karanlık maddeyi yeni yıldızlara ve galaksilere sürükleyerek, yol boyunca karşılaştığı gazların ısınmasını sağlıyor.

Karanlık madde, elektromanyetik dalgalarla etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer cidimler üzerindeki kütleçekimsel etkisi ile belirlenebilen maddelere deniliyor.

Çalışmanın başyazarı olan Ohio Eyalet Üniversitesi Kozmoloji Merkezi’nden Yi-Kuan Chiang, "Evren genişledikçe, oluşan kütleçekimi nedeniyle uzaydaki karanlık madde ve diğer gazlar galaksilere ve kümelerine taşınır. Bu çekim öyle şiddetli gerçekleşir ki şoklanan gaz aniden ısınmaya başlar" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bilim insanları, daha uzağa baktıkça kozmik gazların sıcaklıklarının daha düşük olduğunu bulduklarını, bunun evrenin genel sıcaklığının yükseldiğini gösterdiğini söyledi.

11 MİLYAR YILDA 2,5 MİLYON SANTİGRAT DERECEYE ÇIKTI

Araştırmada, yaklaşık 11 milyar yıl önce evrendeki kozmik gazların ortalama elektron sıcaklığının yaklaşık 242 bin, 8 milyar yıl önce ise 723 bin santigrat derece olduğu belirtilerek, evrendeki ısınma eğilimin gelecek yıllarda da devam edeceği bildirildi. Şu anda ise söz konusu gazların ortalama sıcaklığının yaklaşık olarak 2,5 milyon santigrat dereceye yükseldiği, yani yaklaşık 10 katlık bir artış yaşandığı ifade edildi.

Ancak araştırmacılar bu durumun evrenin tamamının milyonlarca derecelik bir sıcaklığıa ulaştığı anlamına gelmediği konusunda uyardı. Sadece uzayda bulunan nesnelerin yakınlarındaki ortalama gaz sıcaklığına atıfta bulunduklarını belirten araştırmacılar bir bütün olarak evrenin hala oldukça soğuk, yani ortalama olarak -270 santigrat derece olduğunu açıkladı.

DÜNYADAKİ KÜRESEL ISINMAYLA BAĞLANTISI YOK

Öte yandan Chiang, evrendeki ısınmanın dünyadaki küresel ısınmayla ilişkisi olmadığı belirtereK "Evren, doğal galaksi süreci ve yapı oluşumu nedeniyle ısınıyor. Bu fenomenler çok farklı ölçeklerde gerçekleşiyor. Dünyadaki iklim değişikliği kaynaklı küresel ısınmayla aralarında bağlantı yok dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!
Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor!Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor!

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Azerbaycanlı asker 28 yıl sonra Şuşa’daki evini buldu

Azerbaycanlı asker 28 yıl sonra Şuşa’daki evini buldu

ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı

ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı

Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor!

Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor!

Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

Brezilya'da bir öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun

'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.