Evsiz kalan İdlibli anneanne "ölümü uçak sesine tercih ediyor"

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında çok sayıda aile ferdini kaybeden anneanne Um İbrahim, yağmur ve çamur içinde perişan olduklarını, bombardımana gelen uçakların sesini duymaktansa ölmeyi tercih edeceğini anlattı.

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin İdlib'deki sivilleri hedef alan saldırıları sonucu son 1 yılda evlerinden edilen 1 milyon 300 bin sivilin sığındığı Suriye-Türkiye sınır hattı yakınlarındaki yaşam mücadelesi daha çetin bir hal aldı.

Kış soğukları ve devam eden karla karışık yağmur; yakacak, gıda ve barınma alanı yokluğu, pek çok ferdi şehit düşmüş ailelerin çilesini daha da büyütüyor.

İdlib’in Serce köyünü vuran Rus ve rejim uçaklarından kaçarak sınır hattına gelen sivillerden Um İbrahim de bunlardan biri.

AA ekibinin görüştüğü Um İbrahim, iki oğlunu ve kocasını hava saldırılarında kaybettiğini, en sonunda üç kız torununu yanına alıp Türkiye sınır hattındaki çadırlardan birine sığındığını anlattı.