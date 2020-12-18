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Exynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'dan

18.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Exynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'dan

Çinli Vivo, yeni amiral gemisi Vivo X60 için sürpriz bir tanıtıma hazırlanıyor. 2020 bitmeden X60’ın tanıtılması bekleniyor.

Vivo, 2020’nin son lansmanı için hazırlanıyor. 29 Aralık’ta şirket, Vivo X60 serisini Çin’de tanıtacak. Kamera merkezli özellikleriyle tanınan akıllı telefon ailesi, yepyeni bir yonga setini piyasaya sürmek üzere. Şirket, Vivo X60 akıllı telefonlarının Samsung’un en son Exynos 1080 yonga setini içeren ilk cihazlar olacağını resmen onayladı. Bu yonga setini bu kadar özel kılan nedir?

Samsung geçen ay yonga setini duyurmuş ve bu yonganın 5nm EUV FinFET sürecine dayandığını açıklamıştı. İşlemci, 2.8GHz’de saat hızına sahip tek bir Cortex-A78 çekirdeği, 2.6GHz’de saat hızına sahip üç Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0GHz’de saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeği içeren 8 çekirdeğe sahip.

VİVO X60 GEEKBENCH'TE GÖRÜNDÜ

Bugün ise Vivo’nun yeni gözdesi, 12GB RAM ve Exynos 1080 yonga setini içeren özellikleri ile GeekBench’te ortaya çıktı. Cihaz, V2047A model numarasıyla boy gösterecek.

12 GB RAM ile uyumlu yonga seti, tek çekirdekli testte etkileyici 888 puan ve çok çekirdekli testte 3.244 puan aldı. İlginç bir detay ise cihazın Android 11 OS üzerinde çalışıyor olması. Bu sızıntı Vivo’nun OriginOS’unun yeni akıllı telefonlarda ilk çıkışını doğruluyor.

Vivo X60, üçlü kamera kurulumuna sahipken, Pro modelinde dört kamera bulunuyor. Yakın tarihli bir sızıntıya göre, X60 birincil 48MP kamera, 13MP süper geniş lens ve 13MP portre kamerası getirecek. Pro modelinde, 5x optik yakınlaştırma ve 60x’e kadar dijital yakınlaştırma ile ek bir 8 MP periskop lens bulunacak.

OriginOS alacak olan modeller hangileri?OriginOS alacak olan modeller hangileri?

İşleri daha ilginç kılmak için bu lensler ZEISS teknolojisi ile birlikte gelecek. Tabii ki, yeni OriginOS yazılımı, bu kamera kurulumunun yeteneklerini büyük ölçüde genişletmek için bir dizi kamera özelliği getirecek. 530 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen X60’ın kamera konusunda yapacakları merak ediliyor.

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