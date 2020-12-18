Exynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'dan

Vivo, 2020’nin son lansmanı için hazırlanıyor. 29 Aralık’ta şirket, Vivo X60 serisini Çin’de tanıtacak. Kamera merkezli özellikleriyle tanınan akıllı telefon ailesi, yepyeni bir yonga setini piyasaya sürmek üzere. Şirket, Vivo X60 akıllı telefonlarının Samsung’un en son Exynos 1080 yonga setini içeren ilk cihazlar olacağını resmen onayladı. Bu yonga setini bu kadar özel kılan nedir?

Samsung geçen ay yonga setini duyurmuş ve bu yonganın 5nm EUV FinFET sürecine dayandığını açıklamıştı. İşlemci, 2.8GHz’de saat hızına sahip tek bir Cortex-A78 çekirdeği, 2.6GHz’de saat hızına sahip üç Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0GHz’de saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeği içeren 8 çekirdeğe sahip.

VİVO X60 GEEKBENCH'TE GÖRÜNDÜ

Bugün ise Vivo’nun yeni gözdesi, 12GB RAM ve Exynos 1080 yonga setini içeren özellikleri ile GeekBench’te ortaya çıktı. Cihaz, V2047A model numarasıyla boy gösterecek.

12 GB RAM ile uyumlu yonga seti, tek çekirdekli testte etkileyici 888 puan ve çok çekirdekli testte 3.244 puan aldı. İlginç bir detay ise cihazın Android 11 OS üzerinde çalışıyor olması. Bu sızıntı Vivo’nun OriginOS’unun yeni akıllı telefonlarda ilk çıkışını doğruluyor.