Eyeliner sürmenin en kolay yolu! Yöntemini milyonlarca kişi izledi

Her kadın makyaj yapmayı sever ancak makyaj söz konusu olduğunda eyeliner sürmek çoğu kadın için içinden çıkılmaz hal alır. Peki bakışlara anlam katan ve netlik kazandıran eyeliner en kolay nasıl sürülür?

elliemakeupartistt kullanıcı adını kullanan makyaj sanatçısı TikTok hesabından eyeliner sürme yöntemini paylaştı. Üst göz kapağına biri ortada biri köşede iz bırakarak eyeliner sürme metodunu gösteren makyaj sanatçısı bu yöntem sayesinde izleyenlerden tam not aldı. Video bir milyonu aşkın izlenme aldı.

