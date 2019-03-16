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Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 02:55 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler, Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürülerek anıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla gece yarısı ışıkları söndürülen kule, karanlığa büründü.

Hidalgo, kişisel sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin, "Nefret, Müslüman oldukları için kadınları, erkekleri ve çocukları bir kez daha öldürdü. Parisliler adına, Yeni Zelanda halkına, Christchurch sakinlerine ve Müslüman topluma başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında, 49 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
2 camiye terör saldırısı Eyfel Kulesi Fransa Yeni Zelanda

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