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Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:56 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapıla açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek” denildi.

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