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Eylem hazırlığındaki teröristler Diyarbakır'da yakalandı! Aramada çıkanlar şoke etti

05.09.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı. Yapılan aramada teröristlerin üzerinde 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca çıktı. PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen teröristler gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki teröristler Diyarbakır'da yakalandı! Aramada çıkanlar şoke etti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 4 terörist, 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile gözaltına alındı." denildi.

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İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terörist
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