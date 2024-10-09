Eylem Tok yeniden hakim karşısına çıktı! Türkiye'ye iade davasında karar verildi

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada bir kez daha hakim karşısına çıktı.

"EHLİYETSİZ BİR GENÇ OĞLUMUN HAYATINI ALDI"

Duruşma öncesi Aci ailesinin Türkiye’den gelen avukatı Burak Erden, mahkemeye Aci’nin annesi Pervin Aci ve eşi Şükriye Aci’nin mektuplarını sundu. Anne Aci, mektubunda, oğlunun trajik ölümünü anlatırken, adaletten kaçanların yargı önüne çıkarılmasını talep ederek, "Saygıdeğer Yargıç Donald J. Cabell, bugün size yazarken sadece bir dilekçe sahibi değil, aynı zamanda sevgili oğlunu kaybetmiş kederli bir anne olarak yazıyorum. Oğlum Oğuz Murat Aci'nin trajik ölümü, hiçbir kelimenin tam olarak ifade edemeyeceği kadar büyük bir acıdır. Oğlum nazik, sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir genç adamdı. Ancak İstanbul’da, 17 yaşında ehliyetsiz bir genç, babasının arabasını kontrolsüzce kullanarak oğlumun hayatını aldı” dedi.

"BUGÜN ADALETSİZLİĞE KARŞI ÇIKMAK İÇİN SİZE SESLENİYORUM"

Aci’nin eşi Şükriye Aci ise mektubunda, eşinin ölümünden sonra yaşadığı tarifsiz acıyı ve adalet beklentisini dile getirerek, "Kazadan sonra sorumluların sergilediği umursamazlık ve olayın ciddiyetini kabullenmeyi reddetmeleri, beni derinden yaraladı. Kocamı ve oğlumu hak ettikleri adaletten mahrum bırakma girişiminde bulundular. Bugün burada, adaletsizliğe karşı çıkmak için size sesleniyorum" dedi.

Yaşadığı kederi ve oğluna vereceği cevabın belirsizliğini vurgulayan Aci’nin eşi Şükriye Aci, "Bir gün oğlum babasının nerede olduğunu soracak. O an ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Ona adaletin olmadığını ve babasının ölümüne sebep olanların ellerini kollarını sallayarak dolaştığını nasıl anlatabilirim?" dedi.

Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iade edilmesi çağrısında bulunan Aci’nin eşi Şükriye Aci, mektubunun sonunda mahkemeye duyduğu güveni dile getirerek, "Hakkaniyetinize, mahkemenizin gücüne ve ortak insanlığımızın gerektirdiği adalete güveniyorum. Lütfen, bu dünyada oğlum ve benim için biraz olsun huzur bulmamıza yardım edin” dedi.

DAVA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ!

Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır