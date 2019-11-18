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Eylemcilerden geçici devlet başkanı Anez’e 48 saat süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

Bolivya’da ordunun darbe tehdidi üzerine istifa edip ülkeden ayrılan devrik devlet başkanı Evo Morales yanlıları, yeniden sokağa indi.

Bolivya’da ordunun darbe tehdidi üzerine istifa edip ülkeden ayrılan devrik devlet başkanı Evo Morales yanlıları, yeniden sokağa indi. Geçici devlet başkanı Jeanine Anez’in istifasını isteyerek geçici devlet başkanına 48 saat süre tanıyan göstericiler, Anez’in istifa etmemesi durumunda tüm yolları kapatma tehdidinde bulundu.
Bolivya’da devrik devlet başkanı Evo Morales’in ordunun darbe tehdidi üzerine istifa edip Meksika’ya sığınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Morales yanlısı yüzlerce yerli koka üreticisi Chapare kentinden La Paz yakınlarındaki El Alto belediyesine gelerek protesto düzenledi. Belediye binasında düzenlenen protestoda göstericiler, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez’e istifa etmesi için 48 saat süre tanıdı. Üreticiler, istifa edilmez ise ülke çapında tüm yolları kapatacaklarını belirtti.
İstifa çağrılarıyla karşı karşıya olan Anez yaptığı açıklamada, ülkenin demokratik güvenilirliğini yeniden kurmak için yakında şeffaf seçimler yapacağını ifade etti. Anez’le temas kuran Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Jean Arnault, geçici devlet başkanından ülkedeki barışı sağlamak için Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ile temas kurulmasını ve çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma açmasını talep etti.

Gıda ve yakıt sorunu baş gösterdi
Anez’in istifasını talep eden koka üreticileri açıklamalarının hemen ardından yolları kapatmaya başlarken La Paz sokaklarında temel gıda malzemelerine ulaşmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Anez hükümeti de ülke genelinde barikatların neden olduğu gıda sıkıntısının önüne geçmek için hava köprüsü kurdu. Başkent La Paz’a komşu El Alto kentine içinde yiyecek olduğu açıklanan Hercules model bir askeri uçak indirildi.
Bolivya’da, 20 Ekim’de yapılan tartışmalı bir seçimden bu yana haftalarca süren protesto gösterileri sürüyor.
Öte yandan ordunun darbe tehdidi üzerine istifa eden Morales’in 10 Kasım’da Meksika’ya gitmesiyle devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

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