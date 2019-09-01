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Eylül 2019 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu 74. dönem açılışı, dünya liderlerinin katılacağı İklim Zirvesi, İngiliz parlamentosunun yaz tatilinden dönerek iş başı yapmasının ardından 9 Eylül'de yeniden tatil edilmesi ve Avusturya'daki erken genel seçimler eylülde dünya gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 74. dönem açılışı, BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde düzenlenecek ve dünya liderlerinin katılacağı İklim Zirvesi, İngiliz parlamentosunun yaz tatilinden dönerek iş başı yapmasının ardından yeniden tatil edilmesi ve Avusturya'daki erken genel seçimler, eylülde önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Eylül'de uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Eylül:

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül dönem başkanlığını Rusya devralacak.

- ABD ve Çin, karşılıklı olarak gümrük vergilerini artıracak.

- Dünya Barış Günü kapsamında New York'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- Belçika'da "2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası"nın 13'üncü yarışı düzenlenecek.

- İngiliz yetkililer, İngiltere için hayati önem taşımayan Avrupa Birliği (AB) toplantılarına katılmaya son verecek.

- Almanya'da Saksonya ve Brandenburg'da eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

- Almanya'nın başkenti Berlin'de "ISTAF Uluslararası Atletizm Şampiyonası" düzenlenecek.

2 Eylül:

- ABD genelinde "Labor Day" etkinlikleri düzenlenecek.

- Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in 2010'da Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davada, savcılığın önceden aldığı kararı yeniden gözden geçirme kararına itiraz ederek, yüksek mahkemeye taşımasıyla ilgili kararını verecek.

3 Eylül:

- İngiliz parlamentosu, yaz tatilinden dönerek iş başı yapacak.

- Almanya'da Başbakan Angela Merkel, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile bir araya gelecek.

4 Eylül:

- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İngiltere'yi ziyaret edecek.

- Lahey'de UCM Temyiz Dairesi, eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba hakkında karar verecek.

5 Eylül:

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

- Arnavutluk'ta Rahibe Teresa'nın Azize İlan Edilmesi Günü kutlanacak.

6 Eylül:

- New York Moda Haftası 6-11 Eylül'de düzenlenecek.

8 Eylül:

- Kuzey Makedonya'da bağımsızlık günü kutlanacak.

9 Eylül:

- İngiliz parlamentosu tatil edilecek.

- ABD'de "cinsel taciz" iddialarıyla suçlanan film yapımcısı Harvey Weinstein'in duruşması başlayacak.

11 Eylül:

- ABD'de 11 Eylül terör saldırılarını anma töreni düzenlenecek.

12 Eylül:

- ABD'de 12-13 Eylül'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Demokratlar arasındaki canlı yayın tartışması gerçekleştirilecek.

16 Eylül:

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi ile AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplanacak.

20 Eylül:

- ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak.

- Avustralya'nın Melbourne kentinde çevre eylemi düzenlenecek.

23 Eylül:

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 74. Genel Kurul görüşmeleri öncesi dünya liderlerinin katılacağı "İklim Zirvesi"ni düzenleyecek.

24 Eylül:

- BM 74. Genel Kurul görüşmeleri, dünya liderlerini New York'ta bir araya getirecek.

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Komünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.

25 Eylül:

- Kırgızistan'da 25-27 Eylül'de Avrasya Ekonomik Birliği Uluslararası Forumu yapılacak.

29 Eylül:

- Avusturya'da erken genel seçimler yapılacak.

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BM Genel Kurul görüşmeleri dünya gündemi Eylül İngiltere Parlamentosu

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