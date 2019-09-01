Eylül 2019 Dünya Gündemi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 74. dönem açılışı, BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde düzenlenecek ve dünya liderlerinin katılacağı İklim Zirvesi, İngiliz parlamentosunun yaz tatilinden dönerek iş başı yapmasının ardından yeniden tatil edilmesi ve Avusturya'daki erken genel seçimler, eylülde önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Eylül'de uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Eylül:

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül dönem başkanlığını Rusya devralacak.

- ABD ve Çin, karşılıklı olarak gümrük vergilerini artıracak.

- Dünya Barış Günü kapsamında New York'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- Belçika'da "2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası"nın 13'üncü yarışı düzenlenecek.

- İngiliz yetkililer, İngiltere için hayati önem taşımayan Avrupa Birliği (AB) toplantılarına katılmaya son verecek.

- Almanya'da Saksonya ve Brandenburg'da eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

- Almanya'nın başkenti Berlin'de "ISTAF Uluslararası Atletizm Şampiyonası" düzenlenecek.

2 Eylül:

- ABD genelinde "Labor Day" etkinlikleri düzenlenecek.