Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında? Eylül Han Tezel nereli?

Eylül Han Tezel, evlendikten sonra kanallardan uzak kalmış ancak 2013 yılında Cem TV’de ana haber bülteni sunuculuğu görevine gelerek tekrar ekranlarda yer almıştır. Ancak anne olduktan sonra tekrar ekranlardan uzaklaşmak zorunda kalan Eylül Han Tezel, yakın zamanda Halk TV’de haber bülteni sunuculuğu yapmaya başlamıştır.

EYLÜL HAN TEZEL KİMDİR?

Eylül Han Tezel, 2010’ların başında Sky Turk’te “Bu Sabah” programının sunuculuğunu yapmıştır. 2011 yılında ise Cengiz Tezel ile evlenerek ekranlardan bir süre uzak kalmıştır.

2013 yılında Cem TV’de ana haber bülteni sunuculuğu görevine başlayan Eylül Han Tezel, burada bir süre devam ettikten sonra anne oldu. Anne olmasının ardından ise bir süre daha ekranlara veda etmek durumunda kaldı.

Yakın zamanda HALK TV’de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrar ekranlara dönen Eylül Han Tezel, güzel diksiyonu ve konuşma tarzı ile izleyicilerin beğenisini kazanan sunuculardan biridir.



