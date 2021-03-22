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  4. Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında? Eylül Han Tezel nereli?

Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında? Eylül Han Tezel nereli?

22.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül Han Tezel, bir süredir Halk TV ekranlarında yayınlanan “Eylül Han Tezel ile Gündem Özel” programını sunmaktadır. Eylül Han Tezel, programda gece yaşanan gelişmeleri ve gün boyu yaşanan olayları uzman konuklar ile beraber değerlendirmektedir. Eylül Han Tezel mesleğe, 2010 yılında Sky Türk’te “Bu Sabah” programının sunuculuğunu yaparak başlamıştır.

Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında? Eylül Han Tezel nereli?

Eylül Han Tezel, evlendikten sonra kanallardan uzak kalmış ancak 2013 yılında Cem TV’de ana haber bülteni sunuculuğu görevine gelerek tekrar ekranlarda yer almıştır. Ancak anne olduktan sonra tekrar ekranlardan uzaklaşmak zorunda kalan Eylül Han Tezel, yakın zamanda Halk TV’de haber bülteni sunuculuğu yapmaya başlamıştır.

EYLÜL HAN TEZEL KİMDİR?

Eylül Han Tezel, 2010’ların başında Sky Turk’te “Bu Sabah” programının sunuculuğunu yapmıştır. 2011 yılında ise Cengiz Tezel ile evlenerek ekranlardan bir süre uzak kalmıştır.

eylül han tezel1

2013 yılında Cem TV’de ana haber bülteni sunuculuğu görevine başlayan Eylül Han Tezel, burada bir süre devam ettikten sonra anne oldu. Anne olmasının ardından ise bir süre daha ekranlara veda etmek durumunda kaldı.

eylül han tezel

Yakın zamanda HALK TV’de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrar ekranlara dönen Eylül Han Tezel, güzel diksiyonu ve konuşma tarzı ile izleyicilerin beğenisini kazanan sunuculardan biridir.

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Halk TV

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