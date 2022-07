Eymen Sadık Durak'ın ölümünde beklenen rapor geldi! Telefondan istismar çıktı, sosyal medyadan ilan vermişler

İzmir Bornova'da 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili olarak Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e istismar görüntüleri ortaya çıkarken Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu raporunda anne Mine Durak'ın cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verdi.

TANDIR ÇUKURUNDAKİ POŞETTE ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNMUŞTU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 9 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları cezayı fazla, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.

Bozma kararının ardından 25 Mart'ta İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava tekrar görülmeye başlandı. Mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 02 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini belirtti. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildiğini söyledi.

TELEFONDAN İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Raporda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafların bulunduğu belirtildi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi.

İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Ayrıca telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

BEKLENEN RAPOR GELDİ

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edilirken, geçen ay görülen duruşmada Mine Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için dava ertelendi. Beklenen rapor mahkemeye ulaştı. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nca Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığının altı çizildi. Durak'ın, suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı da yine raporda yer aldı. Bu sebeplerden ötürü Durak'ın, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

"BAŞKALARININ İSTİSMAR ETMESİ İÇİN İLAN VERMİŞLER"

Raporu değerlendiren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir temsilcisi avukat Yeşim Aydın Sağra, "Dernek olarak süreci en başından beri takip ediyoruz. Her celse duruşma salonundan kahrolarak ayrıldık ancak artık dosyada hiç eksiklik kalmadığı için 18 Temmuz'da adalet yerini bulacağı için buruk da olsa mutluyuz. Sanık öz anne çocuğunu istismar etmiştir. Başkalarının istismar etmeleri için Twitter'da ilan vermişler. Her ne kadar akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiyse de cezai ehliyeti tamdır ve diğer sanıkla iştirak halinde Eymen bebeği katlettiler. Her iki sanık için de adaletin tecelli edeceğine inancımız tam" dedi.

Kaynak: DHA