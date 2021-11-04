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  4. EYT son dakika! EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimleri kapsıyor?

EYT son dakika! EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimleri kapsıyor?

04.11.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın gözleri EYT ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Prim süresi dolmuş olmasına rağmen yaş şartı sağlanmadığı için emekli olup aylık alamayanlar bulunuyor. Emeklilik için yaş sınırına takılan kişiler EYT yasasının meclisten geçmesini bekliyor. İşte merak edilenler...

EYT son dakika! EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla EYT’liler için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik çalışma yapıyor. Bu kapsamda EYT'nin ne zaman çıkacağı ve yasanın kimleri kapsadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışmanın masaya getirileceği belirtildi. Sonucun ise yeni yılda belli olacağı ifade edildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak gelen taleplerin değerlendirilmeye başlandığı öğrenildi.

EYT son dakika! EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimleri kapsıyor?

Tüm bunların maliyet hesapları, ilgili kararı etkileyecek. Gerçekleştirilen çalışmalar Kabine'ye sunulacak. Bütçenin uygun olması durumunda ise hayata geçirilmesi için talimat verilecek. Ön çalışmanın ilkinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu olacağı ve bu konunun Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı söylendi. Çalışmanın "ara formül" niteliğinde olduğu, yalnızca mağduriyeti belli oranda yok edeceği bildirildi. Böylece bir defaya mahsus olmak üzere sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyen kişiler için düzenleme tartışılacak. Plan ile bekleme süresini 2-3 sene düşürmek hedefleniyor.Bu plana göre, prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar ya da şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyen vatandaşlara 2-3 yıllık avantaj sağlanacak. Bu çalışma için ilgili maliyet analizi yapılacağı ve kaç kişinin yararlanacağı gibi konuların değerlendirileceği belirtiliyor.


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