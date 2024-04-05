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  4. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 16:09
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İstanbul’un kadim semtlerinden Eyüpsultan'da 30 yıl sonra ilk kez CHP’li bir belediye başkanı seçildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “herkesin başkanı” olacağına dair söz verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 48,2 oy oranıyla seçilen Eyüpsultan CHP’li Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbata teslim töreninde bir konuşma yaparak “Herkesin Başkanı” olacağına dair söz veren Özmen, “Eyüpsultan’ın, kendisini hak ettiği değere ulaştırmak için gecesini gündüzüne katacak liyakatli bir belediye başkanına duyduğu hasret 31 Mart akşamı bitmiştir. Bugünden itibaren yaşamsal sorunları çözülen, ekonomisi büyüyen, yaşam kalitesi ve refah seviyesi artan, sosyal yardımları artırıp çeşitlendirerek yaşamın desteklendiği, yaşayan ve yaşatan, katılımcı bir Eyüpsultan göreceğinden hiçbir komşumun endişesi olmasın.” dedi.

Konuşmasına Eyüpsultanlı hemşehrilerine, dostlarına, komşularına, eşine, çocuklarına ve ailesine teşekkür ederek başlayan Özmen şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’e, il başkanım Özgür Çelik’e, ilçe başkanım Doğan Sarıtaş’a, sahada her yere koşturan kadın kollarımıza, dinamizmi ve enerjisiyle gençlik kollarımıza ve Eyüpsultan Gönüllülerine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İGDAŞ’ın Genel Müdürü olarak görev yaptığım beş yıl boyunca birlikte çalışmaktan kıvanç duyduğum, omzunu omzumda hissetmekten güven duyduğum, kol kola girdiğimizde aşamayacağımız engelin olmadığını gördüğüm, 16 Milyona beraber hizmet ettiğimiz, halkın olanı halka harcayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum!”

Seçim sonuçlarının Eyüpsultan’ın gelişime duyduğu hasretin işareti olduğunu belirten Özmen, “Çocuklara önem vererek, gençleri hayatın içine katarak, kadınları yaşamın odağına alarak, yaş almışlara sosyal imkanlar sağlayarak, engelli vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunarak, can dostlarımıza gözümüz gibi bakarak Eyüpsultan’ı hak ettiği değere ulaştıracağız! Sizlere hep şunu söyledim yine söylüyorum; ben tutamayacağım sözü vermem, verdiğim sözü de tutarım! Size söz veriyorum tasvir ettiğim Eyüpsultan için çok çalışacak, Eyüpsultan’ı hak ettiği değere kavuşturacağız. Bize bu yola çıkmamız için oy veren-vermeyen tüm Eyüpsultan halkına en büyük teşekkürlerimi sunuyor, herkesin başkanı olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum!” dedi.

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İstanbul Eyüpsultan Eyüpsultan Belediyesi
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