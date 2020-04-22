HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eyüpsultan’da bir dairede korkutan patlama

Eyüpsultan’da bir dairede korkutan patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 20:02 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması faciayı önlerken, patlamanın şiddetiyle çatıdan parçalar sokağa düştü.

Eyüpsultan’da bir dairede korkutan patlama

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzelce Mahallesi, Ender Sokak’ta yaşandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesi bütün sokağa yankılanırken, vatandaşlar sokağa dökülerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi.

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Patlamanın yaşandığı dairedeki ve binadaki vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Patlamanın şiddetiyle çatıdan parçalar sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama nedeniyle çıkan küçük çaplı yangına müdahale etti.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanma için hazırda bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Dairede inceleme yapan ekipler, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için çalışma başlattı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Bakan Çavuşoğlu: 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğizBakan Çavuşoğlu: 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
istanbul eyüpsultan patlama

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan çağrısına tepki

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan çağrısına tepki

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Trump 'vur emri' verdi!

Trump 'vur emri' verdi!

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Diğer Haberler
18 ailenin 22 bin TL veresiyesini kapattı, defteri yaktırdı

18 ailenin borcunu ödeyip defteri yaktırdı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bölgeleri tek tek sıraladı ve...

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bölgeleri tek tek sıraladı ve...

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından 23 Nisan ve ramazan açıklaması

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından 23 Nisan ve ramazan açıklaması

Son dakika: PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, Türkiye'ye getirildi

PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Koca’dan New York Times’ın haberine tepki

Bakan Koca’dan New York Times’ın iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt

Bakan Koca'dan '2. dalga olur mu?' sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.