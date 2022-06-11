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  4. Eyüpsultan’da bir kadın fotoğrafının çekildiğini söyleyince ortalık karıştı! Şüpheli telefonunu parçaladı

Eyüpsultan’da bir kadın fotoğrafının çekildiğini söyleyince ortalık karıştı! Şüpheli telefonunu parçaladı

11.06.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Kadının bağırmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemedi ve yere atarak parçaladı.

Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti.

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TELEFONU YERE FIRLATTI

Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı.

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Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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