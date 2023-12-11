Eyüpsultan'da peş peşe kanlı saldırılar! Restorana ve parka kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 6 yaralı

Eyüpsultan Alibeyköy'de ilk olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli saldırganlar tarafından restorana pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda restoranda bulunan E.E, B.K, F.A, A.A. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ SALDIRI PARKTAKİ ÇOCUKLARA YAPILDI

Bu saldırıdan kısa süre sonra restorana yakın bölgedeki parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile E.D'ye (13) yine motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, Yenihayat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı E.D. ise hastaneye sevk edildi.

Polis, iki silahlı saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Ekiplerin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

RESTORANA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, Alibeyköy'deki restorana yapılan saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, restoranın önünde bekleyen 3 kişiden birinin saldırı gerçekleştiği sırada vurularak yere düştüğü, diğerlerinin de kaçıştığı görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca, kaçan kişilerin yaralanan arkadaşlarının yanına giderek onu kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor. (AA-DHA)





