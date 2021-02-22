Eyüpsultan Meydanı'nda dehşet! Pitbull, kediye böyle saldırdı

Eyüpsultan Meydanı’nda dün akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek kediye saldırdı.

VATANDAŞLARDAN ÇOCUKLARA TEPKİ

Yaralı kedi olay yerindeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Vatandaşlar pitbull cinsi köpeği gezdiren çocuklara tepki gösterdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere köpeğin kediye saldırı anı yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların tepkisi üzerine bir çocuğun kediyi kurtarmak için pitbull cinsi köpeğe asıldığı, olay yerindeki bir esnafın ise süpürge ile köpeği kediden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

(İHA)

