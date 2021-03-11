Eyüpsultan’da bir banka şubesine gelen şüpheli, güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yapıyor. Şüphelinin bankaya girişi ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan’da bir banka şubesine gelen şüpheli, güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yapıyor. Şüphelinin bankaya girişi ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan’da bir banka şubesine gelen şüpheli, güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı.
Eyüpsultan’da bir banka şubesine gelen şüpheli, güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yapıyor. Şüphelinin bankaya girişi ise, güvenlik kamerasına yansıdı.