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EYÜPSULTAN'DA FİDANLIKTA TOP MERMİSİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin toprak deposunda yaklaşık 50 cm boyunda top mermisi bulundu.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin toprak deposunda yaklaşık 50 cm boyunda top mermisi bulundu. Görevlilerin polise haber vermesiyle gelen bomba imha ekipleri, mermiyi fünye ile patlattı.
Olay saat 12.00 sıralarında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgenin fidanlık kısmının toprak depolama bölümünde kepçeyle çalışan işçiler, top mermisini fark etti. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından durum, bomba imha ekiplerine bildirildi. Fidanlığa giren bomba imha uzmanı ekipleri, mermiyi inceledi ve ardından fünye ile patlattı.
Top mermisinin fidanlığa taşınan topraklara geldiği bildirildi.

Görüntü dökümü:
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-Top mermisinin patlatıldığı fidanlıktan görüntü
-Toprak bölümünde çalışan işçilerden görüntü
-Genel ve detaylar

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Eyüpsultan'da fidanlıkta top mermisi bulunduEyüpsultan'da fidanlıkta top mermisi bulundu
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