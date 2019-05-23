Eyüpsultan'da inşaat alanında ölen çocuk için helallik alındı

İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi için cenaze namazı öncesinde evinin önünde helallik alındı.

9 yaşındaki Baran Geldi İslambey Mahallesi'nde bulunan inşaatta alanında çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Baran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından evine getirildi. Baran için evinin önünde helallik alındı. Baran'ın annesi Büşra Karaca, babası Oğuzhan Geldi ve yakınları helallik alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Baran Geldi'nin öğle vakti Eyüpsultan Cami'nde kılınacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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