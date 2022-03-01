Ezber bozan sirkadiyen beslenme ile zamanınızı geriye alın!

Fazla kilolarınızdan şikâyetçiyseniz ve uzun süre aç kalarak zayıflamaya çalışıyorsanız diyeti bıraktıktan sonra tekrar kilo alabilirsiniz. Zorluk çekerek verdiğiniz kiloları kısa süre içerisinde tekrar almak ise moraliniz bozabilir. Peki, bu kadar ağır diyetler uygulayıp uzun vadeli sonuç alamamak yerine farklı bir beslenme planı oluşturmaya ne dersiniz? İşte, kolaylıkla hayatınıza entegre edebileceğiniz sirkadiyen diyet hakkında bilmeniz gereken detaylar...
Popülerliği her geçen gün artan sirkadiyen beslenme şekli sayesinde aç kalmak zorunda kalmadan kalıcı kilo verebilmeniz gayet mümkün. Sirkadiyen beslenmede:
Tüketilen besinlerin çeşidi ve miktarından ziyade öğünlerin zaman dilimi kıstas alınır.
Vücudun biyolojik saati doğrultusunda düzenli bir beslenme planı oluşturulur.
Hem beslenme hem uyku düzeninin birbiriyle uyumlu şekilde hareket etmesi sağlanır.
Sağlıklı şekilde kilo verme sürecini kolaylaştırmakla birlikte zaman yönetimi becerisi geliştirilir.
Fiziksel ve ruhsal açıdan gün içerisinde enerjinin düşmesi engellenir.
Sirkadiyen beslenme şeklini uygulamanız için aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip etmeniz gerekiyor:
Sirkadiyen beslenmenin en önemli püf noktası gün ışığına göre bir yaşam stili oluşturmak. Bu nedenle öncelikle uyku düzeninizi oluşturun ve güneşin doğuşu ile eş zamanlı olarak uyanmaya özen gösterin.
Havanın yeni aydınlandığı zaman aralıklarında doyurucu bir kahvaltı yaparak güne zinde başlayın.
Enerjinizin gün içerisinde aniden düşmesini önlemek için kahvaltı menünüzde tahıl ve sağlıklı yağlara yer vermeye özen gösterin.
Uzun süre tok hissedebilmek için öğle vaktinde protein açısından zengin içerikli besinler tüketin.
Akşam yemeğinizde ise kalori değeri yüksek olan besinler yerine sebzeleri tercih edin.
Öğünleriniz için saat aralıkları belirleyin ve her gün aynı vakitte yemek yemeye çalışın.
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