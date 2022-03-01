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Ezber bozan sirkadiyen beslenme ile zamanınızı geriye alın!

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet yapmaya başlama konusunda zorlanıyor musunuz? Diyete başladığınız anda çeşitli besinlerini hayatınızdan çıkarmak zorunda olmaktan yakınıyor musunuz? O hâlde besin kısıtlaması olmaksızın diyet yapabilmenize olanak sağlayan sirkadiyen beslenme tarzını denemeye ne dersiniz? Sirkadiyen beslenme biçimini gündelik rutininizin bir parçası hâline getirerek gözle görülür sonuçlar elde edecek ipuçları ile karşınızdayız.

Ezber bozan sirkadiyen beslenme ile zamanınızı geriye alın!

Fazla kilolarınızdan şikâyetçiyseniz ve uzun süre aç kalarak zayıflamaya çalışıyorsanız diyeti bıraktıktan sonra tekrar kilo alabilirsiniz. Zorluk çekerek verdiğiniz kiloları kısa süre içerisinde tekrar almak ise moraliniz bozabilir. Peki, bu kadar ağır diyetler uygulayıp uzun vadeli sonuç alamamak yerine farklı bir beslenme planı oluşturmaya ne dersiniz? İşte, kolaylıkla hayatınıza entegre edebileceğiniz sirkadiyen diyet hakkında bilmeniz gereken detaylar...

SİRKADİYEN BESLENME HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Popülerliği her geçen gün artan sirkadiyen beslenme şekli sayesinde aç kalmak zorunda kalmadan kalıcı kilo verebilmeniz gayet mümkün. Sirkadiyen beslenmede:

  • Tüketilen besinlerin çeşidi ve miktarından ziyade öğünlerin zaman dilimi kıstas alınır.

  • Vücudun biyolojik saati doğrultusunda düzenli bir beslenme planı oluşturulur.

  • Hem beslenme hem uyku düzeninin birbiriyle uyumlu şekilde hareket etmesi sağlanır.

  • Sağlıklı şekilde kilo verme sürecini kolaylaştırmakla birlikte zaman yönetimi becerisi geliştirilir.

  • Fiziksel ve ruhsal açıdan gün içerisinde enerjinin düşmesi engellenir.

  • Hormonal dengesizlikler, obezite ve diyabet gibi sağlık problemlerinin meydana gelme olasılığı azaltılır.

SİRKADİYEN DİYET NASIL UYGULANIR?

Sirkadiyen beslenme şeklini uygulamanız için aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip etmeniz gerekiyor:

  • Sirkadiyen beslenmenin en önemli püf noktası gün ışığına göre bir yaşam stili oluşturmak. Bu nedenle öncelikle uyku düzeninizi oluşturun ve güneşin doğuşu ile eş zamanlı olarak uyanmaya özen gösterin.

  • Havanın yeni aydınlandığı zaman aralıklarında doyurucu bir kahvaltı yaparak güne zinde başlayın.

  • Enerjinizin gün içerisinde aniden düşmesini önlemek için kahvaltı menünüzde tahıl ve sağlıklı yağlara yer vermeye özen gösterin.

  • Uzun süre tok hissedebilmek için öğle vaktinde protein açısından zengin içerikli besinler tüketin.

  • Akşam yemeğinizde ise kalori değeri yüksek olan besinler yerine sebzeleri tercih edin.

  • Öğünleriniz için saat aralıkları belirleyin ve her gün aynı vakitte yemek yemeye çalışın.

  • Hava karardıktan sonra vücut dinlenme hâline geçerek metabolizma hızını yavaşlatır. Bu nedenle güneşin batışı ile birlikte yeme - içme faaliyetlerinizi sonlandırın.
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