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Ezdiği köpeği acı içinde bırakıp kaçtı! "O kadar çığlığa mahalle ayağa kalkarken onun vicdanı nasıl el verdi?"

26.08.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de sokakta yatan "Cesur" isimli köpeği ezip altına alan otomobil sürücüsü, hayvanın acı içindeki haline aldırış etmeyip geri geri giderek kaçtı. Beli kırılan hayvanın sahibi ise köpeği için gözyaşlarına hakim olamazken yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 21.13 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü, sokakta yatmakta olan "Cesur" isimli köpeğe çarptı. Köpeğin üzerinden geçerek altına alan şahıs, bir süre durduktan sonra araçtan inmeden geriye doğru hızla gitti. Acı çeken köpeğin çığlıklarını aldırış etmeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. O sırada evinde olmayan ve komşusunun olayı görerek kendisini aramasıyla sokağa gelen Taner Gümüş, köpeğinin acı içinde havladığını gördükten sonra hızla veterinere götürdü. Köpeğin ayaklarının üstüne basamadığı ve belinin kırıldığı öğrenildi. Köpeğinin durumuna üzülen Gümüş, gözyaşlarına hakim olamazken diğer köpeği Ari ise yalnız kaldı. Olayı evinin güvenlik kamerası kayıtlarından izleyen Gümüş, aracın plakasını tespit ederek durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan o dehşet anları ise Taner Gümüş’ün evinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"KÖPEK AYAKLARININ ÜSTÜNE BASAMIYOR VE BELİ KIRILMIŞ"

Yaşanan olayı ve köpeği Cesur’un son durumunu anlatan Taner Gümüş, "Olay, geçtiğimiz Perşembe 21.13 sırasında oldu. Ben o sırada dışarıdaydım. Komşumuzun eşi beni aradı. ‘Bir araç köpeği ezdi ve kaçtı’ dedi. Ben geldiğimde araç gitmişti. Köpek ise ayaklarının üstüne basamıyor ve beli kırılmış. Kamera kayıtlarından aracı ve plakasını tespit ettim. Polis ekiplerine şikayet ettim. Köpeğin, veterinerde 24 saat gözetim altında kalması gerektiğini söylediler. Dün akşam yoğun bakımdaydı. Beni bugün tekrar aradılar. ‘Arka ayakları sinyal vermiyor. Kararınızı vermelisiniz. Ötanazi yapılacak’ dediler. Ben de tepki verir diye bir ümit bekliyorum. Elimden geldiği kadar da uğraşıp sonuna kadar gideceğim” diye konuştu.

"O KADAR ÇIĞLIĞA MAHALLE AYAĞA KALKARKEN ONUN VİCDANI NASIL EL VERDİ?"

Çarpan sürücü hakkında konuşan Gümüş, “Bana kalırsa bu insanlıktan nasibini almamış bir şahıstır. Çünkü diyelim ki fark etmedi. Hayvanın üzerinden geçiyor. Hayvan orada çığlık atıyor. İnip bakabilirdi ve ilgilenebilirdi. Komple altına alıyor. Bir de hiçbir şey olmamış gibi geri geri gidiyor ve hiç durmadan kaçıyor. O kadar çığlığa mahalle ayağa kalkarken onun vicdanı nasıl el verdi? Diyecek tek kelime bulamıyorum. Cesur, 2014 yılından beri benim yanımdaydı. İlk sahiplendiğimde 1.5 - 2 aylıktı” dedi.

(İHA)

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