KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Ezel'in Ramiz Dayısı gibi bilgelikleriyle şaşırtıyorlar! En entelektüel burçlar belli oldu

    Ezel'in Ramiz Dayısı gibi bilgelikleriyle şaşırtıyorlar! En entelektüel burçlar belli oldu

    12.12.2023 10:03 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar 5 burcun diğerlerine oranla daha bilge ve entelektüel olduğunu vurguladı. Onlar, Ezel dizisinin Ramiz Dayısı gibi zeka ve bilgelik düzeyleri ile karşılarındaki kişiyi etkiliyor. İşte en entelektüel burçlar...

    Ezel'in Ramiz Dayısı gibi bilgelikleriyle şaşırtıyorlar! En entelektüel burçlar belli oldu

    Burçların kişinin karakteri üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Birçok vatandaş kendisini daha iyi tanımak ve anlamak için astrolojiye yöneliyor. Fakat her kişinin benzersiz olduğunu da göz önünde bulundurmak gerek. Öte yandan astrologlar, en entelektüel burçları açıkladı. Onlar, Ezel dizisinin Ramiz Dayısı'nı aratmıyor. İşte bilgi birikimleri ve sözleri ile aranan kişi haline gelen en entelektüel burçlar...

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Tutkularıyla bilinen Akrepler araştırmacıdır. Gizemli doğası gereği arayış içerisinde olan Akrepler sanat, ekonomi, insan davranışları ve psikoloji gibi konularda kendilerini geliştirirler. Onlar, genellikle entelektüel konularla ilgilidirler.

    BAŞAK BURCU

    BAŞAK BURCU

    Başaklar ise detaylara önem veren kişilerdir. İyi bir gözlemci olan Başaklar analitik zekasıyla yaşananları ve karşısındakinin davranışlarını doğru değerlendirir. Bu da entelektüel bir çevrede başarılı olmalarını sağlar.

    BALIK BURCU ERKEĞİ

    BALIK BURCU

    Duygusal olmalarıyla bilinen Balıklar ise duyarlı ve yaratıcı bir zihin yapısına sahiptir. Empati yetenekleri son derece gelişmiştir. Balık burcu insanının içsel düşünce kapasiteleri, entelektüel konularda farklı bir perspektif sunmalarını sağlar.

    OĞLAK BURCU

    OĞLAK BURCU

    Hedef odaklı bir yapıya sahip olan Oğlaklar ise çoğunlukla uzun vadeli planlar yaparlar ve amaçlarını gerçekleştirirler. Deyim yerindeyse pes etmek onların tabiatına aykırıdır. Pratik zekalarıyla öne çıkarlar.

    KOVA BURCU

    KOVA BURCU

    Kovalar özgürlüğüne düşkündür. Aynı zamanda yeniliklere açık olan Kovalar ilgileri ve bağımsız düşünce tarzları nedeniyle entelektüel çevrelerde sevilen kişi olurlar.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çamaşır makinesine 3 tane ekleyin, farkı görünÇamaşır makinesine 3 tane ekleyin, farkı görün
    Hepsi illallah dedirtecek türden! İşte en dağınık burçlar...Hepsi illallah dedirtecek türden! İşte en dağınık burçlar...
    2024'te aşk ve kariyerde yüzü gülmeyecek burçlar belli oldu2024'te aşk ve kariyerde yüzü gülmeyecek burçlar belli oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Ezel dizisi Tuncel Kurtiz Astroloji burçlar ezel ramiz dayı Astrolog ilik zihin
    En Çok Okunan Haberler
    Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

    Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

    Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı

    Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı

    Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

    Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

    Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

    Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

    Ezel'in Ramiz Dayısı gibi bilgelikleriyle şaşırtıyorlar! İşte en entelektüel burçlar...

    Ezel'in Ramiz Dayısı gibi bilgelikleriyle şaşırtıyorlar! İşte en entelektüel burçlar...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

    Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

    Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.