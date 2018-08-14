F35 Lightning II nasıl bir uçaktır, teknik özellikleri nelerdir?

Türkiye’nin ABD’den F35 savaş uçağı alımı ile kriz sürüyor. ABD başkanı Trump’ın imzaladığı savunma 2019 harcamaları tasarısında F-35'lerin Türkiye’ye teslimatına engel olan bir madde yer alıyor. Türkiye’nin 25 milyar dolar ile 200 tane sipariş ettiği uçakların teslimatına ilişkin bu duruma karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan “Satışın iptal edilmesi durumunda uluslararası tahkime gideriz” ifadesini kullanmıştı.” Peki F35 Lightning II nasıl bir uçaktır, özellikleri nelerdir?
F-35, çift motorlu kardeşi Lockheed Martin F-22 Raptor'dan benzer ana unsurları almakla beraber, daha küçük görünmekle, biraz daha geleneksel ve daha şıktır. Egzoz kanalı tasarımı, ABD'de Deniz Kontrol Gemisi projesi için ihtiyaç duyulan süpersonik VTOL avcı uçağı için teklif edilmiş General Dynamics Model 200(1972) tasarımından ilham alınmıştır.[7] Daha ileri seviyede gelişmiş bir STOVL (F-35B) için Loockhed, Yakovlev'e danışmış ve Yak-141'in tasarım verilerini satın almıştır.[8][9] ABD Deniz Kuvvetleri'nin başarısız Rockwell XFV-12 dahil olmak üzere 1960'lardan beri denediği çeşitli deneysel tasarımlar üretilmiş ve test edilmiş olmasına rağmen, F-35B ABD için ilk operasyonel bir süpersonik STOVL ve görünmez avcı uçağıdır.[10]
F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır. Boş ve maksimum brüt ağırlıkları, Vietnam savaşı dönemindeki tek motorlu en büyük avcı uçağı olan tek kişilik F-105'e oldukça yakın ve benzerdir. Ancak F-35 sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.
Silah Sistemleri:
-Füzeler:
+Havadan Havaya Füze:
AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T MBDA Meteor
+Havadan karaya füzeler:
AGM-88 HARM
AGM-158 JASSM
Brimstone
Lockheed Martin JAGM
Storm Shadow
SOM-J
-Anti-gemi füzesi:
Naval Strike Missile JSM
Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)
-Bombalar:
MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları
CBU-100 küme bombası
Paveway serisi lazer güdümlü bombalar
GBU-39 SDB küçük çap bombalar
JDAM serisi
B-61 Nükleer bomba
AGM-154 JSOW
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum