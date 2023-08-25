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Fabrika sahibi kadından koltuk değnekli avukata saldırı! 'Ayağın tutuyor mu, kırayım mı?'

25.08.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de avukat Coşkun Özbek, haciz işlemi için gittiği fabrikada S.Y. isimli kadının saldırısına uğradı. S.Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı. Fabrikanın sahibi olduğu belirtilen S.Y.'nin avukat Coşkun'a koltuk değneğiyle vurduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İşte detaylar...

Fabrika sahibi kadından koltuk değnekli avukata saldırı! 'Ayağın tutuyor mu, kırayım mı?'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, işlemler sırasında S.Y.’nin saldırısına uğradı. Fabrika sahibi olduğu belirtilen S.Y., ayağından yaralı olan avukat Coşkun Özbek ve arkadaşına, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi.

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Avukat Coşkun ise yanında haciz işlemine gelen ve görüntüleri kaydeden başka bir avukata, "Polisi arar mısın?" dedi. S.Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı. O anlar, diğer avukat tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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