Fabrikalar kapanacak mı? Fabrikalar tam kapanmada çalışıyor mu? İşte genelge…

Özellikle üretim, tedarik, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, tam kapanmadan muaf tutulacak. Bu tarz işletmelerde çalışan vatandaşlar da tam kapanma döneminde belli şartlarda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

FABRİKALAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan 2021’de yapılan kabine toplantısının ardından tam kapanmanın detaylarını açıkladı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’da başlayıp, 17 Mayıs 2021’e kadar tam kapanma kararı alındı. Buna göre bazı işletmeler kapatıldı. Ancak üretim yapan fabrikalar bu dönemde de açık olacak.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması esnasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinin aksamaması için muafiyet kapsamında olan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ya da ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma dışında yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşılan imalat, üretim, temizlik, gıda, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar dışında, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe yalnızca paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz sürdürebilecektir.