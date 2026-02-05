KADIN

Fabrikanın 'atık' kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Dörtte bir fiyatına satıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 25 yıllık terzi Ayşe Tepe, giyim sektöründe hem ekonomik hem de çevreci bir üretim modeliyle dikkat çekiyor. Fabrikaların 'atık' olarak ayırdığı kumaşları satın alıp yaklaşık 20 dakikada kıyafete dönüştüren Tepe, ürettiği ürünleri mağaza fiyatlarının dörtte biri seviyesinde satarak hem israfı azaltıyor hem de bütçe dostu alternatif sunuyor.

Ordu'da terzi dükkanı bulunan Ayşe Tepe, fabrikaların ‘atık' diye ayırdığı kumaşları satın alıp yaklaşık 20 dakikada kıyafet dikerek satıyor.

Fabrikanın atık kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Dörtte bir fiyatına satıyor 1

'ATIK' KUMAŞLARDAN ÜRETİM

Altınordu ilçesinde yaklaşık 25 yıldır terzilik mesleğini sürdüren evli ve 2 çocuk annesi Ayşe Tepe (43), bir süre önce fabrikaların ‘atık' diye adlandırılan kumaşlarını satın alarak, kıyafet dikmeye başladı.

Fabrikanın atık kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Dörtte bir fiyatına satıyor 2

Tepe, müşterilerinin beğenisini alınca bu ürünleri satmaya karar verdi.

Fabrikanın atık kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Dörtte bir fiyatına satıyor 3

İş yerinde 250 lira ile 300 lira arasında ürün satışı yapan Tepe, giyim sektörü fiyatlarında artış olmasına rağmen mağazalara göre dörtte bir fiyatına satış yaptığını, insanların memnun kaldıklarını belirtti.

Fabrikanın atık kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Dörtte bir fiyatına satıyor 4

"20 DAKİKADA YAPIP, MAĞAZALARIN DÖRTTE BİR FİYATINA SATIYORUM"

Beğendiği kumaşları satın alarak eşofman takımları, sweatshirt, yelek, hırka, etek gibi kıyafetler ürettiğini ifade eden Tepe, bir kumaşı kesip yaklaşık 20 dakikada kıyafete dönüştürdüğünü de belirtti. Tepe, "Fermuarlı ve hırkalı bir şekilde hazır oluyor. Bu ürünleri de dörtte bir fiyatına satıyorum. Örneğin aynı kumaştan bir sweatshirt mağazalarda 500 liradan başlıyor, ben ise takımını 500 liraya satıyorum. Yani uygun fiyata satın alıp, üretimini de kendim yaptığım için uygun fiyata sunuyorum. Geçen yıl satın alan müşteriler, kumaşların kaliteli ve işçiliğin güzel olduğunu görüp yeniden satın alıyorlar" dedi.

Fabrikanın atık kumaşlarından 20 dakikada kıyafet üretiyor! Dörtte bir fiyatına satıyor 5

"HEDEFİMDE İSE KÜÇÜK BİR MAĞAZA KURMAK VAR"

Terziliğin verdiği el becerisi ile bu ürünleri ürettiğini ve talebin fazla olduğunu ifade eden Tepe, en büyük hayalinin ise kıyafet mağazası açabilmek olduğunu belirterek, "Normalde ben terziyim ama bunun dışında adeta seri üretim yapıyorum. Dolaplar doluyor, kışın kalın ürünler, yazın ise ince ürünlerden yapıyorum. Hedefimde ise küçük bir mağaza kurmak var. Şu an maddi açıdan zor gibi duruyor ama inşallah o da nasip olur" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

