Depremzede kadınların, 20 metrekarede kurduğu hayat mücadelesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem sonrası bir araya gelen 3 ev kadını, açtıkları 20 metrekarelik iş yerinde börek ve sıkma yapıp satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

20 METREKARELİK DÜKKAN AÇTILAR

İslahiye’de hepsi ev kadını olan 3 çocuk annesi Betül Murat (41), 3 çocuk annesi Emine Gürocak (59) ve 2 çocuk annesi Öznur Murat (33), 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ev ekonomisine katkı sağlamak için bir araya gelerek 20 metrekarelik dükkan açtı.

"ÇOK ACI KAYIPLAR VERDİK"

Kadınlar, bölgenin geleneksel yiyeceklerinden olan börek ve sıkma yapıp, satmaya başladı.

Depremde yakınlarını kaybeden kadınlardan Betül Murat, yaptıkları börek ve sıkma ile ev geçindirdiklerini üniversitede çocuk okuttuklarını ve girişimci ruhları ile kadınlara da örnek olmak istediklerini söyledi.

Murat, “Evimize, çocuklarımıza hem de eşlerimize katkıda bulunmak amacıyla bu işe başladık. Depremi Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerimizde yaşadık. Çok acıydı, çok acı kayıplar verdik ama hayat devam ediyor ayakta kalmak zorundayız. Çocuklarımız için, çevremiz için, sevdiklerimiz için. Bu bizim üç kadının ayakta kalma mücadelesidir. Benim üç çocuğum var, biri üniversite okuyor, arkadaşlarımızın da ihtiyaçları var. Onlar da evlerine ekmek götürüyor. Üçümüz burada el ele verdik çalışıyoruz. Güzel gidiyor şimdilik çok şükür. 3’üncü yılında depremi anlatmaya kelimeler yetmez. Unutmaya çalışıyoruz ama unutamıyoruz, unutmak mümkün değil. O anları tekrar tekrara yaşıyoruz. Bahsettiğimizde o anlardan burnumuzun direği sızlıyor. Unutmuyoruz halen o anı yaşıyoruz. Rabb’im kimseye yaşatmasın” dedi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır