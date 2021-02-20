Facebook Cameo denemeleri başladı

Kullanıcıların canlı yayınlarda influencerlarla etkileşim kurmak için ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni bir Facebook hizmeti olan Super için bir web sitesi yayında. Platform üzerinden geçen yılın sonlarından bu yana influencerlarla çeşitli etkinlikler yayınladı. Facebook, Super’in ne zaman piyasaya sürüleceğini söylemedi.

Ancak bir şirket sözcüsü, şirketin hizmeti “küçük etkinliklerle” test ettiğini doğruladı. Cameo’nun aksine Super, daha çok canlı yayınlara yönelmiş görünüyor. Web sitesi şu anda Andru Edwards gibi tanınmış YouTuberlarla “tanışma ve selamlaşma” etkinliğini tanıtıyor.

Platform üzerinden kullanıcılar soru sorabilir veya influencerlarla bire bir sohbet edebilirler. Site, kullanıcıların bu özelliklerden herhangi biri için ödeme yapması gerekip gerekmediğini henüz belirtmiyor. Muhtemelen, içerik oluşturucular farklı konseptlerle ödeme alacaklardır. Bloomberg daha önce, kullanıcıların influencerlara “bahşiş verebileceklerini” ve içerik oluşturucuların canlı yayınlarında ürün satabileceğini bildirdi. Super özelliği ayrıca, önceki etkinliklerden videoları gösteren bir YouTube kanalına sahip.