Facebook çöktü mü? 8 Şubat Facebook'ta sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcıların Twitter'a giriş yapamadığını aktarması üzerine diğer sosyal medya platformalarında sorun olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 8 Şubat Facebook'ta sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

8 Şubat saat 16.20 itibarıyla Twitter'a girişlerde sorun yaşanılıyor. Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Ancak erişim sorunu ile ilgili Facebook'tan resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.



