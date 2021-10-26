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Facebook eski çalışanlarının şikayetleriyle belada

26.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandallardan sonra bir yenisi daha geldi. Şikayette, eski Facebook çalışanı, Rusya’nın 2016 seçimlerine karışmak için platformu kullanmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Facebook eski çalışanlarının şikayetleriyle belada

Ardından Facebook’un en üst düzey iletişim yöneticilerinden biriyle yaptığı bir konuşmayı anlattı ve skandal hakkında detaylı bilgiler sundu.

Frances Haugen gibi, en son ihbarcı da Facebook’un yanlış bilgilendirme, oylama müdahalesi ve şirketin karşı karşıya olduğu diğer büyük sorunlarla mücadele etmekle görevli olan dürüstlük ekibinin eski bir üyesi. Haugen gibi, eski Facebook çalışanı da, şirketin “yanlış bilgi, nefret söylemi ve diğer sorunlu içeriklerle mücadele çabalarını, o zamanki Başkan Trump’ı ve siyasi müttefiklerini kızdırma korkusuyla rutin olarak baltaladığını” söyledi. The Post’a göre, Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg sorunların farkında ancak bunları yatırımcılara bildirmiyor.

Ayrıntıların çoğu, eski şirket içinden gelen diğer şikayetlere benziyor. Facebook’un itibarı o kadar zedelenmiş durum da ki şirket yıllardır kullandığı adını bile değiştirmeyi planlıyor. Bir Facebook sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Zuckerberg’in önümüzdeki hafta şirketi yeni bir isimle yeniden markalaştırma planlarını açıklaması bekleniyor.

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