Facebook eski çalışanlarının şikayetleriyle belada

Ardından Facebook’un en üst düzey iletişim yöneticilerinden biriyle yaptığı bir konuşmayı anlattı ve skandal hakkında detaylı bilgiler sundu.

Frances Haugen gibi, en son ihbarcı da Facebook’un yanlış bilgilendirme, oylama müdahalesi ve şirketin karşı karşıya olduğu diğer büyük sorunlarla mücadele etmekle görevli olan dürüstlük ekibinin eski bir üyesi. Haugen gibi, eski Facebook çalışanı da, şirketin “yanlış bilgi, nefret söylemi ve diğer sorunlu içeriklerle mücadele çabalarını, o zamanki Başkan Trump’ı ve siyasi müttefiklerini kızdırma korkusuyla rutin olarak baltaladığını” söyledi. The Post’a göre, Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg sorunların farkında ancak bunları yatırımcılara bildirmiyor.

Ayrıntıların çoğu, eski şirket içinden gelen diğer şikayetlere benziyor. Facebook’un itibarı o kadar zedelenmiş durum da ki şirket yıllardır kullandığı adını bile değiştirmeyi planlıyor. Bir Facebook sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Zuckerberg’in önümüzdeki hafta şirketi yeni bir isimle yeniden markalaştırma planlarını açıklaması bekleniyor.

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