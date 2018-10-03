HABER

Facebook hesabı çalınan 50 milyon kişiye büyük şok! Hesaplar satışa çıktı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Milyonlarca Facebook hesabının çalındığı haberleri gündemi sarsarken, yeni bir bomba daha patladı. Ve 25 Eylül 2018 tarihinde çalınan 50 milyona yakın kullanıcının hesaplarının dark web üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Facebook hesabı çalınan 50 milyon kişiye büyük şok! Hesaplar satışa çıktı...

Facebook 25 Eylül 2018’de büyük bir saldırıya uğramış ve 50 milyona yakın kullanıcının hesapları çalınmıştı. Çalınan hesapların illegal veriler ve ürünlerin bulunduğu dark web üzerinden tanesi 3-12 ABD doları fiyatı arasında satışa sunulduğu belirtildi. Hesaplar dijital para birimi bitcoin ve bitcoin cash ile satılıyor. Çalınan verilerin ise yaklaşık toplam değerinin ise 150-600 milyon dolar olabileceği ifade ediliyor.

Çalınan hesapların değerinin yüksek olmasının sebebi ise, kullanıcıların her turlu fotoğraf, yazışma, Messenger görüşmeleri ve Fecebook ile bağlantılı yaptığı diğer işlemlere ait hesap bilgilerinin bir arada sunulması.

Uzmanlar çalınan bilgilerin kişisel olduğu ve bu bilgilerin suçlular tarafından sahte hesaplar yaratılması veya Facebook kullanıcılarına şantaj için kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca verinin yüksek rakamlardan alıcı bulmasının diğer siber suçluları bu alana çekeceği ve önümüzdeki günlerde benzer saldırıların artabileceği konusunda endişe ediliyor.

Büyük legal ticaret siteleri gibi ürün sağlayıcının güvenliğini dark web’de ölçen Dream Market’e göre çalınan hesapların sunulduğu kaynak oldukça güven verici.

Facebook, yapılan saldırının kimler tarafından yapıldığını ve merkezinin henüz belirlenemediğini açıklarken hesapların dark web üzerinden satışa sunulması ile ilgili bir bilgi vermedi. Facebook’un Başkan Yardımcısı Guy Rosen yaptığı açıklamada, “Detayları anlamak için çok çalışıyoruz, daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda bunu duyuracağız” dedi.

Avrupa Birliği genel veri koruma kanunlarına göre Facebook eğer kullanıcılarını korumak için yeterince çaba göstermemişse tüm dünyadaki yıllık gelirinin yüzde dördü kadar cezaya çarptırılabilir. Bu rakam yaklaşık 1,6 milyar dolara tekabül ediyor. (İHA)

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Hibrid ev WiFi sistemiHibrid ev WiFi sistemi
Huawei Mate 20 tüm hatlarıyla ortaya çıktıHuawei Mate 20 tüm hatlarıyla ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook hırsızlık dolandırıcılık Dark Web sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

İlginizi Çekebilir

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!

iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?

Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?

Hibrid ev WiFi sistemi

Hibrid ev WiFi sistemi

Huawei Mate 20 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Huawei Mate 20 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Instagram iPhone XS Max ve iPhone XR için güncellendi!

Instagram iPhone XS Max ve iPhone XR için güncellendi!

Ekim ayı Android güncellemesi ile sorunlar çözülüyor!

Ekim ayı Android güncellemesi ile sorunlar çözülüyor!

Honor View 10 için Android 9.0 Pie güncellemesi çıktı!

Honor View 10 için Android 9.0 Pie güncellemesi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.