Facebook İstasyon'un İzmir Merkezi için çalışmalar başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle; farklı topluluklar, işletmeler, STK’lar ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı sunmayı hedefleyen Facebook İstasyon’un İzmir’de açılacak yeni uydu merkezi için çalışmalar başladı.

Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen Facebook İstasyon için daha önce İstanbul’da ana merkez açılmış ve Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa ve Ankara’da da uydu merkezleri açılması için protokoller imzalanmıştı.

İLK OFİS İSTANBUL'DA AÇILMIŞTI

Diğer Facebook İstasyon merkezleri gibi ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak olan İzmir İstasyon, şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için destek olma amacı da güdüyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, geçtiğimiz eylül ayında İstanbul’da açılan Türkiye’deki ilk Facebook İstasyon’dan sonra farklı illerde de topluluk merkezleri açma sözlerini İzmir İstasyon ve diğer uydu merkezler ile tuttuklarını ifade ederken şu şekilde konuştu: