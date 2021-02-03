Facebook kullanıcıları takip etmek için izin istiyor!

Apple ile Facebook'un arasında soğuk rüzgarlar estiğini daha önce söylemiştik. Bu soğuk rüzgarların asıl nedeni ise Apple'ın yeni etkinlik izleme kuralları. Zira Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına reklam izleme amacıyla bilgilerini paylaşmak isteyip istemediklerini soracak bir yazılım değişikliğine hazırlanıyor. Facebook ise hedeflenmiş reklamdan gelir elde ettiği için bu duruma oldukça tepkili. Hatta Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, bu değişikliğin küçük işletmeleri tehdit ettiğini söylüyor. Daha önce Apple CEO'su Tim Cook ise Facebook'un bu tarz açıklamalarına sert bir tepki vermişti. Tim Cook, iOS 14 kullanıcılarının verilerinin toplanmasına izin verdikleri takdirde, Facebook'un daha önce olduğu gibi uygulama ve web sitelerinde kullanıcıları izlemeye devam edebileceğini belirtmişti. Facebook şimdi ise bu konudaki ilk adımını attı.

FACEBOOK İZİN İSTEMEYE BAŞLADI

Facebook, kullanıcı verilerini takip etmek için kullanıcılardan izin alması gerektiğinden, iOS kullanıcılarına izin bildirimleri göndermeye başladı. Facebook, test edildiği söylenen söz konusu bildirimde kullanıcılardan takip izni isteyerek, dijital ortamında kişiye özel reklamlarla muhatap olmak için bu iznin verilmesi gerektiğini belirtti.