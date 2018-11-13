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Facebook Lite ile neler yapabilirsiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Facebook’un daha az veri ve şarj tüketen Facebook Lite ve Messenger Lite uygulamaları Türkiye App Store’undaki yerini aldı. Bu uygulamaları kullanarak şarjınızın ve hücresel verinizin çabuk tükenmesini engelleyebilirsiniz.

Facebook Lite ile neler yapabilirsiniz?

Facebook, geçtiğimiz yıllarda Lite adını taşıyan uygulamalarını Android platformunda yayınlamıştı. Gelir seviyesi düşük ülkeler için yayınlanan bu Lite uygulamalar hem giriş seviyesi Android telefonlarda çalışabiliyor hem de daha az hücresel veri tüketiyordu. Facebook, daha az şarj ve veri mantığı ile Lite uygulamalarını şimdi iOS platformuna taşıdı.

Türkiye App Store’unda yayınlanan Facebook ve Messenger Lite uygulamaları tüm iPhone modelleri ile çalışıyor. iOS 9.0 ve üzeri sistemlerde çalışan Lite uygulamalar, ana uygulamaların temel özelliklerini barındırıyor. Lite uygulamaları kullanarak hem daha az şarj tüketimi hem de daha az hücresel veri tüketimi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Lite uygulamalar neler sunuyor?

• Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurun ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

• Hayatınızda olup bitenleri göstermek için durum güncellemeleri ve fotoğraflar paylaşabilirsiniz.

• Birbirinizin gönderilerine yorum yaparak ve ifade bırakarak arkadaşlarınızla etkileşim kurabilirsiniz.

• Fotoğraf albümlerine ekleyerek fotoğraflarınızı kaydedebilirsiniz.

• Yerel etkinlikler bulun, katılım durumunuzu bildirin ve arkadaşlarınızla buluşmak için planlar yapabilirsiniz.

• Değerlendirmeleri, çalışma saatlerini ve resimleri görmek için yerel işletmeleri arayabilirsiniz.

• Dünyanın dört bir yanındaki en son haberleri ve güncel etkinlikleri takip edebilirsiniz.

Son olarak; Facebook’un Lite uygulamalarını App Store’dan ücretsiz olarak indirebileceğinizi belirtelim.

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