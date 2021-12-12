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Facebook profesyonel mod özelliği ile kullanıcıları selamlıyor

12.12.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Facebook profesyonel mod özelliği için geri sayıma başladı. Instagram kullananlar muhtemelen bilir. Profesyonel hesap kullanarak bir işletme gibi davranmanız mümkün. Instagram buna kolaylıkla izin veriyor. Ayrıca gönderileriniz üzerinde daha fazla hakimiyet kazanıyorsunuz.

Facebook profesyonel mod özelliği ile kullanıcıları selamlıyor

Facebook tarafından yapılmak istenen işte tam olarak bu. Kullanıcıların yeni bir sayfa açmak zorunda kalmadan daha fazla kişiye ulaşması için bu özellik getiriliyor. Markalar ünlü kişiler veya işletmeler için bu özelliği sunacak. Aslına bakacak olursak yeni özelliğin daha çok bir destekleme olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar gönderilerini çoklu bir şekilde kontrol altına alabilecek. Ayrıca gönderi için hedef kitle belirleme gibi bazı işlemler yapmak mümkün. Bu tür ek özellikler sayesinde yeni uygulama büyük bir beğeni kazanacak gibi görünüyor.

Facebook-profesyonel-mod

Profesyonel mod ile birlikte toplamda kaç kullanıcıya ulaştığınızı da görmeniz mümkün. Bu özellik şimdilik ABD’de bir grup kullanıcı tarafından test edilmeye devam ediliyor. Kullanıcılardan geri bildirim geldikten sonra Facebook bu özelliği herkese yaymaya başlayacak. Tüm kullanıcıların aynı anda özelliği açması bekleniyor. Facebook profesyonel mod özelliği daha şimdiden büyük merak uyandırıyor.
Sıra geldi bu işin veri gizliliğine. Her ne kadar Facebook çok farklı özellikler sunsa bile yine de veri gizliliği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Burada her şey Facebook uygulamasının insafına kaldı diyebiliriz.

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facebook
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