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Facebook, Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı

05.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı. Trump ise, kararın geçen yılki başkanlık seçimlerinde kendisine oy veren milyonlarca kişiye "hakaret" olduğunu söyledi.

Facebook, Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı

Facebook eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını iki yıllığına askıya aldı.

Trump, ABD Kongre binasına taraftarlarının yaptığı baskınla ilgili yaptığı paylaşımların ardından süresiz olarak yasaklanmış ancak Facebook Denetim Kurulu, açık uçlu cezayı eleştirmişti.

Facebook, Trump'ın yaptıklarını "kurallarımızın ağır ihlali" diye tanımladı.

Trump ise, kararın geçen yılki başkanlık seçimlerinde kendisine oy veren milyonlarca kişiye "hakaret" olduğunu söyledi.

Sosyal medya devi aynı zamanda siyasetçileri bazı içerik yönetim kurallarından muaf tutma politikasına da son verdiğini duyurdu.

Facebook artık, yorumlarının haber konusu olması nedeniyle politikacıları aldatıcı ya da saldırgan içerik paylaşımlara uygulanan kurallardan muaf tutmayacağını duyurdu.

Facebook'un küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, Trump'ın yasağının, hesabın askıya alındığı 7 Ocak'tan itibaren başlayacağını duyrdu.

Clegg "Kamu güvenliği açısından hala risk olduğunu düşünürksek, kısıtlamayı belirli bür süre daha devam ettireceğiz ve risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Trump nasıl yanıt verdi?

Trump, Amerika'yı Kurtar siyasi hareket komitesi tarafından yayımlanan açıklamasında "Facebook'un kararı bize rekor sayıda oy veren 75 milyon kişiye ve çok sayıda başka insana bir hakarettir. Bu sansür ve sesleri kısmaktan paçayı kurtaramamalılar ve en nihayetinde biz kazanacağız. Ülkemiz bu tacizi artık kaldıramaz" dedi.

Trump, ikinci açıklamasındaysa Facebook'un kurucusunu hedef aldı.

"Gelecek sefer Beyaz Saray'a geldiğimde, Mark Zuckerberg ve eşi için kendi isteğiyle akşam yemekleri olmayacak. Tamamen iş konuşacağız" dedi.

Facebook'un kararıyla Trump platforma 2024 başkanlık seçimlerinden önce gelebilecek. Trump ayrıca seçim mitinglerine de başlıyor ve ilkini Temmuz ayında Dallas'ta yapacağı kaydedildi.

Trump, Kongre binası baskınının ardından Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch ve diğer sosyal medya platformlarından yasaklanmıştı.

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