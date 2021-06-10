Facebook'un akıllı saati netleşmeye başladı

Facebook akıllı saat üretimine giriş yapabilir söylentisi aslında yeni değil. Birkaç aydır bu yönde söylentiler mevcut. Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler var.

FACEBOOK AKILLI SAAT İLE APPLE WATCH'A RAKİP OLUYOR

Çıkan haberlere göre Facebook'un akıllı saati Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta fotoğraf ve video paylaşmak için iki dahili kameraya sahip olacak. Saatin ekranının ön tarafındaki bir kameranın görüntülü aramalar için kullanılabileceği, arka taraftaki 1080p kameranın ise saatin paslanmaz çelik gövdesinden ayrılıp fotoğraf çekmek için kullanılabileceği söyleniyor.

Akıllı saat hakkında bir hücresel bağlantıya sahip olacağı ve kullanıcıların Messenger ve WhatsApp gibi Facebook servisleriyle mesaj gönderebileceği yönünde bazı iddialar da bulunuyor. Saatin Apple Watch gibi kalp atış hızı izleme özelliğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, söylendiği kadarıyla Facebook'un saati Android'in özel bir sürümünü çalıştıracak.

FACEBOOK'UN AKILLI SAATİ İÇİN BELİREN FİYAT

Facebook'un akıllı saatini önümüzdeki yaz piyasaya sürmeyi hedeflediği söyleniyor. Saatin fiyatının yaklaşık 400 dolar olabileceği konuşuluyor.

