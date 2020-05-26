Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor

Kullanıcılar yeni özellik sayesinde, ürünlerini kolayca ekleyip vitrine çıkarabilecekleri bir mağaza sayfasına sahip olabilecekler. Shops sistemi içinde kullanıcıların ihtiyacı olan sayfa hazırlama araçları, fotoğraf ekleme, çıkarma, döndürme, kesme gibi araçlar bulunacak. Ayrıca başlık ve açıklama ekleme seçenekleri yer alacak. Satışlar ise Zuckerberg’ün Marketplace sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Satıştan elde edilen gelir ise kullanıcıların hesabına aktarılacak. Bir diğer deyişle, Zuckerberg Amazon’a alternatif devasa bir online mağazacılık sistemini hayata geçirmiş oluyor.

Yeni alışveriş yeteneklerinin yakın zamanda WhatsApp üzerinde de belirmesi bekleniyor. Böylece WhatsApp kullanıcıları, uygulamadan çıkmadan gelen linkler üzerinden ilgilendikleri ürünleri satın alabilecekler.

Yeni özellik, Zuckerberg’ün ekosistemindeki kullanıcıların, kullandıkları uygulamadan çıkmadan, çok pratik şekilde alışverişlerini tamamlamalarını hedefliyor. Böylece Zuckerberg’ün sosyal medya kullanıcıları Amazon veya diğer online alışveriş platformlarına ihtiyaç duymadan, alışverişlerini yapabilecekler.