HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor

Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Facebook ve Instagram kullanıcıları artık kendi sayfalarında ücretsiz şekilde dijital mağazalarını açıp satış yapabilecekler. Facebook Shops özelliğine, Facebook sayfalarından, kurumsal veya kişisel profil sayfalarından ve Instagram profillerinden erişmek mümkün olacak.

Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor

Kullanıcılar yeni özellik sayesinde, ürünlerini kolayca ekleyip vitrine çıkarabilecekleri bir mağaza sayfasına sahip olabilecekler. Shops sistemi içinde kullanıcıların ihtiyacı olan sayfa hazırlama araçları, fotoğraf ekleme, çıkarma, döndürme, kesme gibi araçlar bulunacak. Ayrıca başlık ve açıklama ekleme seçenekleri yer alacak. Satışlar ise Zuckerberg’ün Marketplace sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Satıştan elde edilen gelir ise kullanıcıların hesabına aktarılacak. Bir diğer deyişle, Zuckerberg Amazon’a alternatif devasa bir online mağazacılık sistemini hayata geçirmiş oluyor.

Yeni alışveriş yeteneklerinin yakın zamanda WhatsApp üzerinde de belirmesi bekleniyor. Böylece WhatsApp kullanıcıları, uygulamadan çıkmadan gelen linkler üzerinden ilgilendikleri ürünleri satın alabilecekler.

Yeni özellik, Zuckerberg’ün ekosistemindeki kullanıcıların, kullandıkları uygulamadan çıkmadan, çok pratik şekilde alışverişlerini tamamlamalarını hedefliyor. Böylece Zuckerberg’ün sosyal medya kullanıcıları Amazon veya diğer online alışveriş platformlarına ihtiyaç duymadan, alışverişlerini yapabilecekler.

Zuckerberg’ün galaksiyi ele geçirme planlarında çok önemli bir adım da bu şekilde hayata geçmiş oluyor. Herkes Mark’ın sosyal medya servisleri üzerinden alışveriş yapacak ve milyarlarca insanın hergün yaptığı alışverişlerden paralar, komisyonlar Zuckerberg’e akacak…

Pizzacı kendi pizzalarını satın alarak cebini doldurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerdeTelefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Note 20 konsept videosu ile hafızalarda yer edinecek

Note 20 konsept videosu ile hafızalarda yer edinecek

Vivo Y70s 5G hakkında hemen hemen her detay sızdırıldı

Vivo Y70s 5G'nin tüm özellikleri sızdırıldı

Router’ların kronik sorunları ne?

Router’ların kronik sorunları ne?

Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde

Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde

Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

Realme X3 SuperZoom çok konuşulacak

Realme X3 SuperZoom çok konuşulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.