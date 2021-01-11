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Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

11.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc, Facebook Ireland, WhatsApp Inc ve WhatsApp LLC hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır" denildi.

WhatsApp son güncellemesinde, verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacakları belirtmişti. Açıklamada, "Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir" denildi ve şöyle devam etti:

"Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."

Kaynak: Reuters

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