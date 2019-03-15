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Facelift diyet nedir, kırışıklıkları giderip zayıflamaya nasıl yardımcı olur?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Birçok kadının sahip olduğu en popüler sorunlardan biri kilolarıdır ve bu konuda sürekli endişelenmektedirler. Ve yaşla birlikte başka bir problem kırışıklıklar şeklinde ortaya çıkar. adınlar bu sorunları çözmek için her şeyi yapmaya hazırlar: aç kalabilir, egzersiz yapabilir hatta operasyon bile geçirebilirler. Ancak sizin için 1 taşla iki kuşu vurabilecek temel ilkeleri içeren facelift diyeti hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Facelift diyet nedir, kırışıklıkları giderip zayıflamaya nasıl yardımcı olur?

Dr. Nicholas Perricone’un 20 yıllık bilimsel araştırmalarına dayanan “Perricone’un Reçetesi” adlı kitabında, yüz ve vücut güzelliği için önerdiği 28 günlük program yeralıyor.

SERBEST RADİKALLER VE CİLT YAŞLANMASI

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Facelif diyetinin yazarı olan beslenme uzmanı ve dermatolog Nicholas Perricone, erken yaşlanmanın nedeninin vücudumuzda bulunan serbest radikaller olduğuna ve doğru miktarlarda vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, vücuttaki serbest radikallerin sayısındaki artış, zayıf bir bağışıklık sistemine ve kırışıklıklara neden olabilir.

Serbest radikal, 2 elektronundan birini kaybetmiş hasarlı bir moleküldür. Genellikle, molekül hasarının nedenleri çok fazla şeker yemek, uyku eksikliği, aşırı UV ışığına maruz kalmak, sigara içmek ve alkol tüketmektir. Serbest radikallerin antidotu (panzehir), kayıp elektronu hasarlı moleküllere geri döndürecek yüksek kaliteli proteinler ve antioksidanlardır.

FACELİFT DİYET HAKKINDA

Facelift Diet'in kırışıklıkların sayısını azaltması, cilt, saç ve tırnakların görünümünü iyileştirmesi ve bonus olarak daha düşük ağırlık ve daha formda bir vücuda yol açtığı belirtiliyor.

Diyetin ana unsurları: Somon balığı. Bu balık, vücudun hücrelerini restore eden protein ve cildi besleyen ve daha parlak ve taze kılan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ayrıca somon, yüz kasları da dahil olmak üzere tüm kasları tonda tutan ve kırışıklıkların oluşumunu önleyen antioksidanlar içerir.

Koyu yeşil sebzeler. Ayrıca serbest radikalleri etkisiz hale getiren ve yaşlanmayı önleyen antioksidanlar içerirler.
Tatlı olarak meyve. (ahududu, yabanmersini, çilek, kavun, elma, armut). Ayrıca, yüksek glisemik indeksi olan birçok antioksidan ve karbonhidrat içerirler. Kan şekeri seviyesini çok yükseltmezler.
Yemeğinizi yemeniz gereken sıra ise önce protein, sonra karbonhidrat olmalıdır.

3 GÜNLÜK DİYET

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Bu ünlü diyetin 2 çeşidi vardır - 3 gün ve 28 gün. Perricone, 3 günlük diyet boyunca günde en az 2 kez somon yediğinizde daha iyi hissedeceğinizi ve daha iyi görüneceğinizi iddia ediyor. Ayrıca, bu kısa süreli diyet vücudunuzu ve zihninizi daha uzun bir değişkene hazırlamanıza ve ihtiyaçlarınızı ne kadar karşıladığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

3 günlük diyet menüsü:

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Kahvaltı: 3 çırpılmış yumurta ve 1 haşlanmış yumurta ve (veya) 110-160 gram somon (balık, kuş veya tofu ile değiştirilebilir); 1/2 fincan yulaf ezmesi, 1/2 kase çilek ve bir kavun parçası; 1-2 bardak su.
Öğle yemeği: 100-150 gram somon veya ton balığı; zeytinyağı ve limon suyu ile koyu yeşil sebzelerden yapılmış bir salata; 1 kivi veya bir dilim limon ve 1/2 bardak çilek; 1-2 bardak su.
Akşam yemeği: 100-150 gram somon; zeytinyağı ve limon suyu ile koyu yeşil sebzelerden yapılmış bir salata; 1/2 kase buharda pişmiş sebze (brokoli, ıspanak, kuşkonmaz); bir parça kavun ve 1/2 bardak çilek; 1-2 bardak su.
Uyumadan önce, yiyebilirsiniz: 1 elma; 50 gram hindi; 150 gram doğal yoğurt; bir avuç fındık, ceviz veya badem.

28 GÜNLÜK DİYET

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3 günlük diyet, neredeyse bir ay süren uzun diyetin başlangıcı olabilir. 28 günlük uzun diyetin prensibi aynı: Günde 3 öğün 2 öğün atıştırmalık, ancak yemek listesi daha büyük: okyanus balıkları ve deniz ürünleri, hindi ve tavuk göğsü; patates, havuç, pancar, bezelye ve mısır hariç tüm sebzeler; muz, portakal, üzüm, karpuz, mango, papaya dışındaki meyveler. (Bunlar kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir) Çiğ fındık (ceviz, badem, fındık) fasulye, zeytin ve zeytinyağı; yağsız süt ürünleri; yulaf ezmesi; su, yeşil çay ve maden suyu. Kesinlikle yasak olanlarsa: alkol, kahve, soda, meyve suları, dondurulmuş gıdalar, fast food, ekmek, tatlılar ve soslar.

AMA DAHASI VAR...

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Dr. Perricone, bütüncül bir yaklaşıma inanmaktadır. İyi yemek yemenin yanı sıra, yeterince su içmeli ve egzersiz yapmalısınız. Cildinizi nemli tutmak için her gün 8-10 bardak su veya antioksidanlar bakımından zengin içecekleri (maden suyu veya yeşil çay gibi) içmelisiniz. Yürüme veya koşma, kardiyovasküler ve germe egzersizleri dahil fiziksel aktivite, haftada en az 4 kez, günde 30-45 dakika yapılmalıdır.

NİCHOLAS PERRİCONE'NİN DİYETİNİN ARTILARI VE EKSİLERİ

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Bu diyetin Hollywood ünlüleri arasında bile pek çok hayranı var. Diyetin artıları: Sağlıklı kilo kaybını teşvik eder. Yavaş yavaş kilo vermenize izin verir, bu da yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi ciddi sağlık koşullarının gelişme riskini azaltır. Ayrıca, hızlı kilo verdiğinizde, cilt gerçekten kırışık olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Omega-3 asitleri ve cilt ve kalp için mükemmel olan antioksidanlar bakımından zengin olan yüksek konsantrasyonda yiyeceklere sahiptir. Ancak Dr. Perricone’in diyetini eleştiren insanlar da var.

Eksileri: Norveç somonunun pahalı olmasından dolayı diyet birçok insan tarafından eleştiriliyor.

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facelift diyeti diyet

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