Facelift diyet nedir, kırışıklıkları giderip zayıflamaya nasıl yardımcı olur?

Dr. Nicholas Perricone’un 20 yıllık bilimsel araştırmalarına dayanan “Perricone’un Reçetesi” adlı kitabında, yüz ve vücut güzelliği için önerdiği 28 günlük program yeralıyor. SERBEST RADİKALLER VE CİLT YAŞLANMASI Facelif diyetinin yazarı olan beslenme uzmanı ve dermatolog Nicholas Perricone, erken yaşlanmanın nedeninin vücudumuzda bulunan serbest radikaller olduğuna ve doğru miktarlarda vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, vücuttaki serbest radikallerin sayısındaki artış, zayıf bir bağışıklık sistemine ve kırışıklıklara neden olabilir. Serbest radikal, 2 elektronundan birini kaybetmiş hasarlı bir moleküldür. Genellikle, molekül hasarının nedenleri çok fazla şeker yemek, uyku eksikliği, aşırı UV ışığına maruz kalmak, sigara içmek ve alkol tüketmektir. Serbest radikallerin antidotu (panzehir), kayıp elektronu hasarlı moleküllere geri döndürecek yüksek kaliteli proteinler ve antioksidanlardır. FACELİFT DİYET HAKKINDA Facelift Diet'in kırışıklıkların sayısını azaltması, cilt, saç ve tırnakların görünümünü iyileştirmesi ve bonus olarak daha düşük ağırlık ve daha formda bir vücuda yol açtığı belirtiliyor.

Diyetin ana unsurları: Somon balığı. Bu balık, vücudun hücrelerini restore eden protein ve cildi besleyen ve daha parlak ve taze kılan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ayrıca somon, yüz kasları da dahil olmak üzere tüm kasları tonda tutan ve kırışıklıkların oluşumunu önleyen antioksidanlar içerir. Koyu yeşil sebzeler. Ayrıca serbest radikalleri etkisiz hale getiren ve yaşlanmayı önleyen antioksidanlar içerirler.

Tatlı olarak meyve. (ahududu, yabanmersini, çilek, kavun, elma, armut). Ayrıca, yüksek glisemik indeksi olan birçok antioksidan ve karbonhidrat içerirler. Kan şekeri seviyesini çok yükseltmezler.

Yemeğinizi yemeniz gereken sıra ise önce protein, sonra karbonhidrat olmalıdır. 3 GÜNLÜK DİYET Bu ünlü diyetin 2 çeşidi vardır - 3 gün ve 28 gün. Perricone, 3 günlük diyet boyunca günde en az 2 kez somon yediğinizde daha iyi hissedeceğinizi ve daha iyi görüneceğinizi iddia ediyor. Ayrıca, bu kısa süreli diyet vücudunuzu ve zihninizi daha uzun bir değişkene hazırlamanıza ve ihtiyaçlarınızı ne kadar karşıladığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

3 günlük diyet menüsü: Kahvaltı: 3 çırpılmış yumurta ve 1 haşlanmış yumurta ve (veya) 110-160 gram somon (balık, kuş veya tofu ile değiştirilebilir); 1/2 fincan yulaf ezmesi, 1/2 kase çilek ve bir kavun parçası; 1-2 bardak su.

Öğle yemeği: 100-150 gram somon veya ton balığı; zeytinyağı ve limon suyu ile koyu yeşil sebzelerden yapılmış bir salata; 1 kivi veya bir dilim limon ve 1/2 bardak çilek; 1-2 bardak su.

Akşam yemeği: 100-150 gram somon; zeytinyağı ve limon suyu ile koyu yeşil sebzelerden yapılmış bir salata; 1/2 kase buharda pişmiş sebze (brokoli, ıspanak, kuşkonmaz); bir parça kavun ve 1/2 bardak çilek; 1-2 bardak su.

Uyumadan önce, yiyebilirsiniz: 1 elma; 50 gram hindi; 150 gram doğal yoğurt; bir avuç fındık, ceviz veya badem. 28 GÜNLÜK DİYET 3 günlük diyet, neredeyse bir ay süren uzun diyetin başlangıcı olabilir. 28 günlük uzun diyetin prensibi aynı: Günde 3 öğün 2 öğün atıştırmalık, ancak yemek listesi daha büyük: okyanus balıkları ve deniz ürünleri, hindi ve tavuk göğsü; patates, havuç, pancar, bezelye ve mısır hariç tüm sebzeler; muz, portakal, üzüm, karpuz, mango, papaya dışındaki meyveler. (Bunlar kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabilir) Çiğ fındık (ceviz, badem, fındık) fasulye, zeytin ve zeytinyağı; yağsız süt ürünleri; yulaf ezmesi; su, yeşil çay ve maden suyu. Kesinlikle yasak olanlarsa: alkol, kahve, soda, meyve suları, dondurulmuş gıdalar, fast food, ekmek, tatlılar ve soslar.