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Faciadan dönüldü: 9 kişilik aile yok olacaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:25 | Son Güncelleme

Ankara'da Suriyeli ailenin evinde sobadan çıkan yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin giriş katında oturan 9 kişilik Suriyeli ailenin evinde, iddiaya göre sobadan çıkan alevler bir anda evi sardı.

Faciadan dönüldü: 9 kişilik aile yok olacaktı

Suriyeli aile tüm çabalarına rağmen yangını söndüremedi.
Bu sırada dumandan etkilenen aile fertleri, kendilerini dışarı attı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğuna olay yerindeki ambulanslarda müdahale ederken, 3 çocuk ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara yangın

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