Facianın eşiğinden dönüldü! Araç alev topuna döndü!

Kaza, saat 23.00 sıraları Edirne Merkez-Süloğlu ilçesi istikametinde 2’inci kilometrede meydana geldi. Süloğlu ilçesi yönünden şehir merkezi istikametine giden Muzaffer Kabakbaş yönetimdeki 34 TM 4639 plakalı araç ile şehir merkezi istikametinden gelen diğer araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araçlardan birisi çarpmanın etkisi ile yoldan çıktı ve şarampole uçtu. Şarampole uçan araç görgü tanıklarının ifadelerine göre bir anda alev aldı. Yoldan geçen sürücü ve yolcuların kazaya anlık müdahaleleri ile alev topuna dönen araçta bulunan 2’si kadın toplam 3 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Araç içerisinde bulunan kadın yolculardan birisinin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu öğrenilirken, sürücü ve diğer yolcunun ise yapılan ilk müdahalede durumlarının iyi olduğu ancak vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

"SON ANDA ÇIKARDIK"

Kaza sonrası yanan araçtaki 2’si kadın 3 kişiyi son anda çıkartan Emrah Ayık isimli görgü tanığı, “Önce ilk arabadakini kurtardık sonra baktık aşağıda araba yanıyor. Ön taraftan 2 kişiyi çıkardık. Sonra baktık arka tarafta inleyen bir kadın daha var. Ağabeyim ile beraber onu da zorla çıkardık. Araba tutuştu, hanımefendi de tutuştu. Yanmaya başladı. Çıkardıktan sonra araba komple alev aldı. Son anda çıkardık. Allah’a şükürler olsun, kurtardık yani” dedi.