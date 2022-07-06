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  4. Faciaya ramak kala... Bir anda evin salonuna girdi!

Faciaya ramak kala... Bir anda evin salonuna girdi!

06.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da freni patlayan işçi servisi eve girdi. Ulus ilçesinde meydana gelen olayda minibüsün içinde bulunan 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan evde kimsenin bulunmayışı büyük bir faciayı önledi.

Faciaya ramak kala... Bir anda evin salonuna girdi!

Bartın’da meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü freni patlaması sonucu eve girerek durabildi. 10 kişinin yaralandığı kaza sırasında minibüsün girdiği evde kimsenin olmayışı facianın önüne geçti.

Kaza Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı.

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10 KİŞİ YARALANDI

Şoför R.A.’nın kullandığı minibüs yol kenarındaki bir evin giriş katına çarpıp dairenin içine girerek durabildi. Kaza sırasında minibüs şoförü ve minibüs içindeki toplam 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Minibüsün girdiği dairenin sahibi Tuncay Altun ve ailesinin ise yaşanan kaza sırasında şehir dışında olması bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Bartın
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