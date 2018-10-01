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Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi oldu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi oldu (1)

Özden ATİK / İstanbul, DHA - BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Fadıl Akgündüz'ün dayısı Sait Obut da şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Sait Obut, "Fatih'te 180 metrekare dairem vardı. 120 milyar lira karşılığında vererek ödeme yaptım. 7 ay kira ödemesi yapıldı, daha sonra kesildi. Beni mağdur etti. Şikayetçiyim" dedi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 14'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi. Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi.
Sait Obut, "Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sait Obut, "180 metrekare dairem vardı Fatih'te. Ona güvendik benim yeğenimdir diye, biraz sıkışmıştı. Dedim al, verdim ona.Notere gittik, güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım yani. ablamın çocuğudur. Çok kırgınım" dedi.

(FOTOĞRAF)

Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi oldu (1)Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi oldu (1)

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